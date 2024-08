Skládací iPhone a iPad dorazí dost možná zároveň!

Ohebné iPhony a iPady lze s trochou nadsázky označit za pomyslné paní Columbové ve světě Applu. Ve velkém se o nich totiž mezi fanoušky mluví, avšak nikdo je zatím neviděl a vlastně ani příliš netušíme, zda jejich vývoj skutečně probíhá. Z patentových přihlášek Applu se sice zdá, že tomu tak je, a ve stejném duchu hovoří i valná většina leakerů a novinářů, pravdu však v tomto směru zná zatím jen Apple. Jelikož však nyní potvrdil již poněkolikáté vývoj ohebných zařízení i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman a navrch přidal i další zajímavé zjištění, realizace „jablečných skládaček“ se zdá být opět o něco blíž.

Gurman přišel konkrétně s tím, že dle jeho zdrojů je ohebný iPhone v pokročilé fázi vývoje a Apple by jej světu rád ukázal co možná nejdříve. V intenzivním vývoji je pak vedle něj i ohebný iPad s tím, že kalifornský gigant má dávat oběma produktům stejně velkou prioritu, jelikož je vnímá jako velmi důležité vstupenky do ohebného světa. Je proto poměrně pravděpodobné, že je uvede bok po boku, aby si mohli uživatelé vybrat hned ze dvou ohebných zařízení v jednu chvíli dle toho, které jim bude dávat větší smysl. Pokud se pak představení produktů rozdělí, první bude zřejmě uveden iPad a až poté iPhone. Jeho využitelnost totiž bude pravděpodobně podstatně větší než v případě ohebného iPhonu. Bohužel, časový rámec si nechaly Gurmanovy zdroje pro sebe a nám tak nezbývá než doufat, že se příchodu dočkáme brzy.