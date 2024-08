Napínavá dramata na Voyo, která stojí za zhlédnutí

Šarlatán Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Cena svobody Film inspirovaný skutečnými událostmi brutální občanské války v Súdánu, která začala v r. 1983. Po vražedném vojenském útoku na vesnici v Jižním Súdánu si zachránilo život jen šest dětí. Nejstarší z nich, Theo, musí na sebe převzít břemeno vůdce a zavést děti, včetně své sestry Abital, do bezpečí. Překonali stovky mil napříč Afrikou, prošly přes tři nehostinné země, bez vody a jídla, aby se dostali do uprchlického tábora v Keni- do Kakumy. Čas všal plynul a naděje na lepší život pomalu bledla. Teprve po třinácti letech dostaly novou možnost opustit tábor a usídlit se v Americe. V Kansasu se setkají s Carrie Davisovou (Reese Witherspoon), která jim pomůže nejen začít život v nových podmínkách, ale otevře jim i svůj domov.

Zátopek Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Kazatel Kalašnikov Když se bývalý motorkář a člen gangu Sam Childers rozhodne pro životní změnu a odjede do východní Afriky pomáhat na místech zničených občanskou válkou, je otřesen nepopsatelnými hrůzami, které zde místní obyvatelé a obzvlášť děti prožívají. Ignoruje varování svých zkušenějších kolegů a začne na vlastní pěst stavět sirotčinec v místě, jež ho nejvíce potřebuje – v samém středu teritoria ovládaného krutou Armádou Božího odporu, která verbuje do svých řad malé chlapce. Sam si však brzy uvědomí, že aby zachránil co nejvíce dětí, sirotčinec nestačí. Začne organizovat ozbrojené mise hluboko do území nepřítele, kde zachraňuje unesené děti. Skutečný příběh Sama Childerse, drogového dealera, který se rozhodl od základu změnit svůj život a našel poslání jako zachránce tisíců unesených a osiřelých dětí ve válkou zmítaném Súdánu. Roli Childerse, zakladatele humanitární organizace Angels of East Africa, skvěle ztvárnil Gerard Butler.