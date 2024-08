iOS 18 už nemusí pozastavit přehrávání zvuku během natáčení videa

Jednou z typických vlastností iPhone je, že při nahrávání videa, pokud zrovna posloucháte hudbu nebo přehráváte nějaké video na pozadí, odjde k tomu, že se vám přehrávání pozastaví. Na jednu stranu se to může zdát logické, protože nechcete, aby se při nahrávání videa dostal do videa zvuk, který telefon právě přehrává, ovšem pokud chcete něco zachytiti a nezáleží vám na zvuku, může to být otravné. V iOS 18 nyní v poslední beta verzi Apple přišel s možností, kdy si sami můžete zvolit, zda se má přehrávaný zvuk při zahájení nahrávání videa zastavit nebo má přehrávání pokračovat.

Přehrávání zvuku se při nahrávání videa aoutmaticky nepozastaví, nese označení nová volba v nastaveních fotoaparátu a najdete ji pod nastavením, kde si můžete zvolit, zda chcete při přehrávání zvuku nahrávat zvuk na iPhone mono nebo stereo. Uživatelé iOS 18 si tak mohou opět nastavit ve svém telefonu o něco víc, než dříve a přizpůsobit si jej vlastním preferencím.