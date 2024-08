Recenze Aligator Watch AMOLED: Překvapení za nízkou cenu

Když se zmíní značka Aligator, leckomu se vybaví telefony s velkými tlačítky, které cílily především na starší občany. Ruku v ruce s tím si asi taktéž vzpomenete na dnes již legendární rozhovor s Milošem Zemanem, v němž na jeden z těchto telefonů odkazoval. Značka Aligator se ale rozrostla a jde s dobou. Samozřejmě ale cenově zůstává při zemi a je dostupná skutečně pro každého. Ve svém sortimentu mají také chytré hodinky. Do rukou se mi dostaly chytré hodinky Aligator Watch AMOLED, které nabízejí základní funkce, příjemný displej a nízkou cenu.

Obsah balení

Nejprve ale mrkněme na obsah balení. V závislosti na tom, jakou barevnou variantu zvolíte (černá a stříbrná), vám dorazí i krabička. Na její přední straně vidíte design hodinek a jejich název. Na bocích si můžete počíst něco o technických specifikacích. Na ty se ale podrobněji mrkneme až o odstavec níže. V balení kromě hodinek naleznete náhradní pásek, magnetický kabel a manuál.

Technické specifikace

Nyní si pojďme popsat, co hodinky nabízí po technické stránce. Jedná se tedy o chytré hodinky kompatibilní jak s iOS, tak s Androidem. Hlavním lákadlem je 1,43“ AMOLED displej. Bluetooth je ve verzi 5.0. Ze zajímavých funkcí zde kromě standardního krokoměru také měření krevního tlaku a kyslíku v krvi, monitoring spánku apod. Samozřejmostí je certifikace IP67, čili nemusíte se bát vody ani prachu. Maximální výdrž baterie je zhruba 7 dní. Nicméně ve velkém bude záležet, jakým způsobem budete hodinky používat. Pokud budete přes ně často volat a každý den dávat nějakou aktivitu, výdrž je zhruba poloviční, ale i to leckomu stačí.

Párování a aplikace

Jakmile hodinky zapnete, vyberete jazyk (čeština je k dispozici) a poté vám vyjede na displeji hodinek QR kód. Ten vás zavede do App Store, kde stáhnete aplikaci Fit Cloud Pro. Přihlásíte se přes Apple a v aplikaci dáte „Vyhledat zařízení“. Poté kliknete, potvrdíte na hodinkách a máte vyhráno. V aplikaci samozřejmě bude probíhat sběr vašich dat. Můžete zde nastavovat notifikace, ciferníky, prohlížet data o spánku, cvičení, krevním tlaku, nastavovat cíle apod. Aplikace je skutečně nadprůměrná, přehledná a hlavně je v českém jazyce.

Design

Hmotnost hodinek je nějakých 20 gramů a jsou vyhotoveny z polykarbonátového plastu. Hodí se tedy dobře pro sport, o čemž svědčí i přiložené pryžové náramky. Z čeho jsem velice překvapen je displej. V této cenové hladině se jedná o skutečně skvělý AMOLED s výtečným jasem. Zároveň nelze nepochválit hbitost prostředí, které je velmi nadprůměrné. Na hodinkách je z boční strany pouze jedno tlačítko, které slouží k zapnutí/vypnutí hodinek a také k rozsvícení displeje. Jinak veškeré ovládání bude probíhat přes dotykový displej. Swipnutím dolů se dostanete do jakéhosi notifikačního centra, kde můžete v rychlosti navštívit nastavení, měnit jas, navolit úsporný režim apod. Swipnutím nahoru se dostane do sekce upozornění. Vlevo uvidíte kroužky aktivity a vpravo pak samotné menu, kde naleznete kalendář, kalkulačku, stopky, budík, ovládání hudby, počasí, krevní tlak, okysličení krve či nastavení. V nastavení můžete třeba měnit ciferníky či nastavit Always On displej. Vše funguje hbitě a spolehlivě.

Vlastní používání

Pokud s hodinkami počítáte s ohledem na sportovní aktivity, můžete se těšit na aktivity turistika, cyklistika, basketbal, badminton, fotbal, švihadlo, chůzi a běh. Co se týče naměřených aktivit, je třeba na data pohlížet takovou optikou, že je měří hodinky v nižší cenové kategorii. Data jsou tedy skutečně orientační. Zaměříme-li se například na funkce měření tlaku, sám výrobce uvádí, že se jedná o experimentální funkci. Čili tak je třeba k tomu přistupovat. Displej je v této cenové kategorii velkým překvapením. Notifikace chodí spolehlivě a uživatelské prostředí je jedna báseň. Při pohledu na ikonky vám bude zřejmé, že se v Aligatoru inspirovali u Applu. Na každý pád jde o věc, na kterou už si asi všichni zvykli.

Resumé

Závěrem nelze hodinky Aligator Watch AMOLED nepochválit. V tomto případě jde o skvělý poměr cena/výkon. Pokud jste náruživý sportovec, budete hledat chytré hodinky jinde a v jiné cenové kategorii. Pakliže vám ale na přesnosti až tak nesejde, sportujete pouze příležitostně nebo chcete jen hodinky, na které vám budou chodit notifikace, jste na správné adrese. Jejich cena je 1499 korun.

Chytré hodinky Aligator můžete zakoupit zde