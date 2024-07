Kutil postavil legendární Mac Plus z novodobých dílů, výsledek stojí za to!

Stačí trocha času a šikovnosti. Možná toto si říkal jeden inženýr (vystupující pod pseudonymem DosFox), který ve volném čase postavil Mac Plus, a to ze současných součástek. Inženýr získal holou základní desku, vytvořil ROM a postavil zcela funkční klon Macu Plus. „Poslední Macintosh Plus byl vyroben v roce 1990. Toto je tedy první Macintosh Plus za 34 let,“ vyvolával do světa nadšený kutil. Inženýr prozatím o stroji moc neřekl. Pochlubil se zatím pouze tím, že funguje a byl zapotřebí starověký Mac software Timbuktoo.

DosFox má již za sebou podobný počin, a sice postavený klon Apple Lisa. Už tehdy ale prohlásil, že jeho cílem je postavit Mac. Když odhalil klon Apple Lisa, přiznal, že tento model postavil, neboť nedokázal postavit Macintosh. K Lise tehdy DosFox řekl, že Lisu vytvořil, neboť se mu povedlo nashromáždit téměř každý kousek hardwaru. Ohledně Macintoshe Plus vytvořeném DosFoxem je ale několik otazníků. Například není jasné, zda znovuvytvoření počítač vložil do originálního pouzdra Macu Plus, nebo zda je pouzdro vytvořeno například na 3D tiskárně. Tak či onak, jedná se o obdivuhodný počin a nezbývá než smeknout. Jen připomeňme, že Macintosh Plus Apple prodával mezi lety 1986 a 1990. Na podobu výtvoru se můžete podívat v galerii.