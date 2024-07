Oficiálně: Fortnite se vrací na iPhony, stáhnout půjde z tohoto obchodu

Je to tu. Fortnite se po několika letech vrací v plné síle na iPhony a iPady, tedy alespoň zatím na území Evropské unie. Před pár hodinami totiž jeho tvůrci z Epic Games skrze tiskovou zprávu nechali slyšet, že jej již brzy uvolní v alternativním obchodě s aplikacemi AltStore PAL a začnou tak de facto psát jeho novou éru na jablečných zařízeních.

Fortnite byl před lety na iPhonech naprostý fenomén. Studio Epic Games však nebylo spokojeno s poplatky, které musí odvádět Applu za prodeje herních předmětů, a tak se na truc rozhodl umožnit na iPhonech prodeje i skrze jiný systém, ze kterého už se poplatky Applu odvádět nemusely. To se však kalifornskému gigantovi nelíbilo a jelikož se navíc jednalo o porušení podmínek App Store, rázně proti Epic Games zakročil. Z App Store konkrétně smazal Fortnite a poté zablokoval vývojářský účet studia, čímž Epic Games de facto odřízl od svých platforem. Následovaly soudní tahanice, ve kterých slavily částečné úspěchy obě strany, avšak o návratu Fortnite na iPhony v plnohodnotné verzi (tedy nikoliv přes streamovací služby) se nediskutovalo. Nicméně poté, co EU nařídila Applu otevřít iOS pro alternativní obchody s aplikacemi, přičemž tyto aplikaci nebudou schvalovány tak striktně jako tomu je v App Store, otevřela se pro Fortnite možnost návratu.

Epic Games prakticky okamžitě poté, co EU své nařízení vznesla, skrze sociální sítě vzkázal, že Fortnite na iPhony a iPady díky tomuto rozhodnutí vrátí, přičemž se tehdy hovořilo o vytvoření jeho vlastního herního obchodu. To je sice podle všeho stále ve hře, nicméně než se tak stane, bude Fortnite distribuován přes AltStore PAL, který je v současnosti zřejmě nejvyužívanějším alternativním obchodem s aplikacemi pro iOS v EU.

Kompletní znění tiskové zprávy Epic

V úsilí společnosti Epic o zpřístupnění našich her hráčům na mobilních zařízeních se rychle blížíme k zásadnímu skoku. Fortnite se brzy vrátí na iOS v Evropské unii a obchod Epic Games Store přijde na Android po celém světě a iOS v Evropské unii a přinese všem vývojářům skvělé podmínky: poplatek obchodu ve výši 12 % za platby, které zpracováváme, a 0 % za platby třetích stran.

Ale to není všechno! Dnes oznamujeme, že společnost Epic plánuje přinést své vlastní mobilní hry včetně Fortnite také do dalších mobilních obchodů, které všem vývojářům poskytnou skvělé podmínky. A také ukončíme distribuční partnerství s mobilními obchody, které slouží jako výběrčí nájemného, aniž by solidně konkurovaly a spravedlivě sloužily všem vývojářům, a to i v případě, že nám tyto obchody nabídnou speciální nabídku na naše vlastní hry.

Proč to děláme: Dlouhodobě se zasazujeme o práva obchodů na existenci a spravedlivou konkurenci v systémech iOS a Android a pokrok se šíří po celém světě v podobě evropského zákona DMA, podobných zákonů ve Velké Británii a Japonsku, regulačních šetření po celém světě a vítězství v soudním sporu Epic vs. Google v USA. Jako provozovatelé obchodu Epic Games Store využijeme této příležitosti a přineseme všem vývojářům v našem obchodě skvělou nabídku. A jako sami herní vývojáři chceme udělat vše pro to, abychom podpořili ostatní obchody, které se snaží přinášet všem vývojářům vlastní skvělé nabídky.

Jako vzrušující novinku oznamujeme, že naše mobilní hry přijdou do AltStore na iOS v EU, a očekáváme, že brzy oznámíme podporu nejméně dvou dalších obchodů třetích stran.

A konečně smutnou zprávou je, že dnes oznamujeme, že Fortnite a naše další hry opustí obchod Samsung Galaxy Store na protest proti protisoutěžnímu rozhodnutí společnosti Samsung blokovat ve výchozím nastavení na zařízeních Samsung se systémem Android boční načítání a v důsledku veřejných odhalení v americkém soudním procesu Epic vs. Google o probíhajících návrzích společnosti Google vůči společnosti Samsung na omezení hospodářské soutěže na trhu distribuce aplikací pro systém Android.

Zůstaňte naladěni na další zprávy o našem uvedení mobilních aplikací na trh!