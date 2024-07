iPhony čekají příští rok velké věci! Dorazí nový záhadný model

Ačkoliv se zraky valné většiny jablíčkářů v současnosti upírají směrem k představení iPhonů 16 (Pro), někteří nadšenci už pomalu, ale jistě hledí k příchodu jejich nástupců. A není se příliš čemu divit. O iPhonech 17 toho v posledních týdnech uniklo již relativně dost, přičemž další a další úniky informací přibývají. Se svou troškou do mlýna nyní přispěl i spolehlivý leaker Ice Universe.

Výše zmíněný leaker prozradil jednak to, že Apple od roku 2025 již nepočítá s iPhony řady Plus, ale zároveň si chce zachovat portfolio skládající se ze čtyř modelů. Dočkat bychom se proto měli:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Slim

Model Plus by tedy měl být v nabídce Applu nahrazen modelem Slim, od kterého však bohužel zatím tak úplně nevíme, co přesně čekat. Leaker o něm sice tvrdí, že by měl být nejdražší ze všech chystaných iPhonů, přičemž jeho cenovka by měla začínat na zhruba 1299 dolarech, zároveň by však měl nabídnout jen dva fotoaparáty, 8GB RAM paměti (oproti 12GB u řady Pro) či „jen“ čip A19. Leaker má tedy buď mylné informace, nebo bude Apple u iPhonu Slim lákat na něco zcela nového, dosud nevídaného a celkově zajímavého natolik, že „klasické“ technické specifikace budou hrát oproti dané věci „druhé housle“.

Tím „něčím“ by mohl být podle některých zdrojů zásadní redesign, který by vrátil zpět „do hry“ hliníkové šasi, jenž Apple u high-endových modelů již pěkných pár let nepoužívá. Právě díky hliníku by pak mohl být telefon extrémně tenký a celkově velmi lehký a kompaktní i přes svou relativně velkou úhlopříčku. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas – ostatně, do představení iPhonu 17 Slim zbývá ještě dobrý rok a půl.