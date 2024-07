O čem se šušká okolo Applu: Novinky u iPhonu 16 a HomePod s dotykovým displejem

Čím dál více zpráv a spekulací napovídá tomu, že bychom se v dohledné budoucnosti mohli skutečně dočkat nového HomePodu s dotykovým displejem. Kromě něj bude v dnešním souhrnu spekulací řeč o vlastnostech a novinkách, které by mohl nabídnout letošní iPhone 16.

Změny ve Face ID u iPhonu 16

Podle informací z dodavatelského řetězce, které tento týden zveřejnil DigiTimes, by mohly letošní iPhony 16 dostat změny v designu související s Face ID. Původním zdrojem těchto informací jsou britské noviny The Telegraph, které již před šesti týdny uvedly, že dodavatel komponent pro Face ID společnost Coherent zvažuje prodej nebo přestavbu výrobního závodu v Newton Aycliffe v Anglii. Důvodem je údajně ztráta dodavatelské smlouvy s významným zákazníkem, o kterém se předpokládá, že je jím právě společnost Apple. Zmíněné zprávy zároveň naznačovaly, že Apple plánuje „zásadní revizi“ systému Face ID u modelů iPhone 16.

V tuto chvíli není jasné, jaké konkrétní změny Apple pro Face ID chystá, a zda vůbec nějaké přijdou. Dřívější spekulace naznačovaly možnost skrytí Face ID komponentů pod displejem u profesionálních modelů řady iPhone 16 Pro. Ovšem podle renomovaného analytika displejů, Rosse Younga, se tato novinka pravděpodobně odkládá nejdříve na příští rok. Stále je ve hře ještě možnost dalších úprav Face ID u iPhonů 16, ale není jisté, zda by tyto změny přinesly uživatelům nějaké znatelné zlepšení, například rychlejší ověřování. Apple běžně provádí změny vnitřních komponent u nových generací iPhonů, aniž by to vždy vedlo k novým funkcím nebo jiným zřejmým výhodám pro zákazníky. Shrneme-li to, u iPhonů 16 můžeme očekávat potenciální změny související s Face ID, detaily jsou však v tuto chvíli mlhavé. Možná se do září, kdy se očekává uvedení nových modelů na trh, objeví další spekulace na toto téma.

Podpora rychlého 40W nabíjení u iPhonu 16 Pro

Podle aktuálních čínských spekulací se chystané iPhony 16 Pro a 16 Pro Max dočkají výrazného zlepšení v oblasti rychlosti nabíjení. Nové modely by měly podporovat 40W drátové a 20W bezdrátové nabíjení pomocí MagSafe. Současné iPhony 15 a 15 Pro zvládají s vhodnou USB-C nabíječkou maximální výkon pouze 27W. Bezdrátové nabíjení MagSafe od Applu nebo autorizovaných prodejců pak dosahuje u iPhonů 15 maximálně 15W. Všechny čtyři modely iPhone 15 se dokáží nabít na 50 % kapacity zhruba za 30 minut s 20W nebo výkonnější nabíječkou, což odpovídá i předchozím modelům iPhone 13 a 14. Podle serveru ITHome se situace u profesionálních modelů chystané řady iPhone 16 změní. Očekává se nárůst výkonu na 40W u drátového a 20W u bezdrátového nabíjení. Důvodem má být snaha „vyvážit a zlepšit problém s prodlužující se dobou nabíjení způsobenou zvyšováním kapacity baterie“. Tato informace navazuje na další dřívější spekulaci, která hovořila o tom, že všechny modely řady iPhone 16 (kromě iPhonu 16 Plus) dostanou oproti svým předchůdcům větší baterie. Zvěsti o zvýšení nabíjecího výkonu se znovu objevily v Asii přibližně dva měsíce před očekávaným představením nových vlajkových lodí od Applu.

HomePod s dotykovým displejem

Už několik let se šíří zvěsti o tom, že Apple pracuje na různých zařízeních kombinujících Apple TV a HomePod s dotykovým displejem. Nové objevy v aktualizaci tvOS 18 tyto spekulace dále podporují a naznačují směr vývoje chytrých domácností od Applu. Web 9to5Mac objevil v beta verzi tvOS 18 unikátní rozhraní s dotykovým ovládáním, které by mohlo souviset s budoucím HomePodem. Software HomePodu je totiž odvozený právě od tvOS. Toto rozhraní nese interní název PlasterBoard a zapadá do schématu pojmenování dalších Apple rozhraní, jako je SpringBoard pro iOS a iPadOS, PineBoard pro tvOS, SoundBoard pro HomePod a SurfBoard pro visionOS. Momentálně rozhraní obsahuje pouze uzamykací obrazovku s dotykovou klávesnicí pro zadávání přístupových kódů, o dalších funkcích zatím nejsou informace.

Je důležité si uvědomit, že ani Apple TV ani současný HomePod nemají možnost uzamčení pomocí kódu. HomePod navíc zatím podporuje pouze základní ovládací gesta. Nalezený design v beta verzi tvOS 18 však nápadně připomíná klávesnici na iPhonu či iPadu. Z dosavadních zvěstí vyplývá, že Apple pracuje na několika zařízeních pro ovládání chytré domácnosti. Množství informací a úniků napovídá, že se zkouší různé cesty vývoje a prototypy. Hovoří se o jednoduchém HomePodu s dotykovým displejem na horní straně, o hybridním zařízení kombinujícím HomePod a Apple TV s kamerou, o HomePodu s displejem a kamerou, a dokonce o jakémsi spojení iPadu a HomePodu sloužícím jako centrální domácí centrum.