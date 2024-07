iPhony 16 Pro a 16 Pro Max budou mít na chlup stejné foťáky

S fotoaparáty iPhonů je to s trochou nadsázky jako na horské dráze. Poté, co začal Apple své telefony prodávat ve dvou velikostech, totiž byly shodné, následně se začaly odlišovat, aby je po pár letech Apple zase sjednotil a v loňském roce zase rozlišil. Letos se však máme dočkat opět sjednocení, které před pár hodinami potvrdil i spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo.

Kuovy zdroje vlastně nic neočekávaného, ba přímo neznámého nepřinesly. Potvrdily totiž „jen“ to, že iPhony 16 Pro a 16 Pro Max budou sdílet stejný fotomodul ve složení 48MPx širokoúhlý objektiv, 48MPx ultraširokoúhlý objektiv a 12MPx teleobjektiv s 5x optickým zoomem. Co se pak týče upgradů „pod kapotou“ ve formě zlepšení světelnosti a tak podobně, všechny tyto věci mají být sdíleny napříč celou modelovou řadou, díky čemuž si tak budou moci fanoušci menších modelů opět koupit iPhone 16 Pro s vidinou toho, že si pořizují momentálně ten nejlepší fotomobil, který Apple ve své nabídce má. V příštím roce by se nicméně měla tato skutečnost opět změnit, o čemž jsme vás informovali v našem dalším článku.