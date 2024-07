Apple středobodem bulvární kauzy: Nelegálně propustil pracovníka, který tajně fotil svou kolegyni

Apple se stal středobodem poměrně bulvární kauzy. Britský soud rozhodl, že Apple musí zaplatit odškodnění zaměstnancům, kteří byli propuštěni kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování kolegyně. A v čem že toto obtěžování spočívalo? Procesní analytik Christoph Sieberer pořídil dvě fotografie ženy a sdílel je se svým kolegou, který do ní byl údajně zamilovaný. Incident se odehrál v londýnské lokalitě Apple Battersea, kde sídlí britské ústředí společnosti a také Apple Store.

Mělo se jednat o dvě fotky. Na jedné si žena povídá s kolegy, na druhé je vyfocena ve společném prostoru z výšky. Jakmile výše zmíněný člověk poslal kolegovi fotky, odpověděl tento stylem: „To je moje holka“ a „Podívej se na ni. Je tak roztomilá. Pracuji na ní. Stále vypadá skvěle.“ Tento kolega poté jednu fotku ukázal své kolegyni, což byla zásadní chyba. Ta nelenila, informovala svého nadřízeného a oba muži byli propuštěni z důvodu sexuálního obtěžování. Soud k výše uvedenému řekl, že v tomto konkrétním případě neexistovaly žádné rozumné důvody pro výpověď a neexistuje žádný důkaz o tom, že by někdo byl těmito konkrétními fotkami pohoršen, a to včetně ženy, která šla upozornit svého nadřízeného. Dále soudce shrnul, že fotografie byly pravděpodobně zásahem do soukromí. Nicméně žijeme ve světě, kde jsou kamery téměř všude. V rozsudku také stálo, že fotografie ženy neměly být pořízeny.