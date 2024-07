Díky této novince Applu čeká možná iPhony příliv nových her (nejen) z Windows!

Časy, kdy jsme si na smartphonech mohli zahrát jen relativně stupidní, jednoduché hry jsou již ty tam. Zejména loňské představení iPhonů 15 Pro (Max) s čipy A17 Pro totiž jasně ukázalo, že jsou dnešní smartphony již tak daleko, že u nich není problém dokonce ani rozjet ty nejnáročnější hry z konzolí a počítačů. A je dost možné, že právě jejich příliv nás nyní čeká ještě ve větší míře.

S iOS 18 a macOS 15 totiž představil Apple poměrně nenápadně i druhou generaci jeho nástroje Game Porting Toolkit. První generace tohoto nástroje umožňovala vývojářům snáze přenášet hry z Windows na Mac a to konkrétně tak, že hry určené pro Windows byly díky nástroji nativně spustitelné na macOS, díky čemuž si mohli vývojáři vyzkoušet, v jakém stavu by hra na Macích byla a zda ji má smysl optimalizovat v čele s převodem grafiky DirectX na Metal. Druhá generace tohoto nástroje jde pak ještě dál, jelikož umožňuje portovat hry z macOS na iPhony a iPady.

Jakmile vývojář přenese hru původně určenou pro Windows na macOS a následně ji optimalizuje tak, aby na tomto OS bez problému fungovala, může ji poté dle slov Applu velmi snadno převést právě do verze pro iOS a iPadOS. Převod je přitom natolik komplexní, že například zvládá převést vibrace herních ovladačů připojených k Macu na haptickou odezvu iPhonů. Právě díky této novince bychom se tak mohli co nevidět dočkat toho, že si na iPhonech zahrajeme spoustu her známých z Windows. A co víc, ty by se nemusely omezovat jen na nejnovější zařízení, ale k dispozici by mohly být i na ta starší.