iPhone 16 (Pro) bude podle Applu naprostý hit!

Léto uteče jako voda a bude zde podzim. Pro jablíčkáře nejzásadnější období v roce, neboť se kromě jiného ukáží nové iPhony. Nutno říct, že iPhony nepřinášejí v posledních letech nic, co by uživatelé již tak trochu nečekali. Úniků je mnoho a jsou poměrně přesné, a to jak úniky ohledně funkcí, tak designu. U iPhonu 16 se letos čeká mírně změněný design zadního fotoaparátu, což nejnovější řadu opět trochu zoriginální.

Apple zřejmě na tuto kartu velice sází, neboť se proslýchá, že byla u TSMC navýšena objednávka čipů Apple A18 (pro základní model i pro řadu Pro). To také může znamenat, že Apple změní svou čipovou strategii. Ale nepředbíhejme. Zpráva totiž skutečně uvádí, že pro oba iPhony bude k dispozici rodina čipů A18. To samozřejmě nemusí nutně znamenat, že čipy budou výkonnostně totožné. V případě základního modelu může jít o přejmenovaný čip starší generace (třeba A17 Pro) či čip pro „pročkovou“ verzi zkrátka a dobře může být výkonnostně jinde a dostane označení Pro. Zvýšená objednávka dle propočtů značí, že Apple očekává prodej 90 až 100 milionů iPhonu 16 a 16 Pro. Od září 2023 došlo k objednání přibližně 80 až 90 milionů kusů iPhone 15 a 15 Pro. Co se ještě drobných úniků okolo HW týče, očekává se, že oba iPhony dostanou 8 GB operační paměti, což vyžaduje Apple Intelligence.