Recenze nabíjecích kabelů Statik: Jeden univerzální, druhý magnetický a oba super!

Že nabíjecí kabely nemohou být ničím zajímavé? V následujících řádcích vás přesvědčíme o opaku. Do redakce nám totiž na testy nedávno dorazily dva kabely z dílny společnosti Statik a jelikož mě oslovily jak designem, tak svými zajímavými vlastnostmi, do jejich testování jsem se pustil právě já. Pojďme se tedy podívat na to, jaké kabely Statik v praxi jsou.

Statik MagStack

Prvním kabelem z dílny Statik, který jsem měl možnost v posledních dnech otestovat, je model MagStack. Ten si můžete pořídit buď v 0,9, nebo v 1,8m variantě a dále pak v konfiguracích USB-C/USB-C, USB-A/USB-C a USB-A/Lightning. Všechny varianty se nicméně shodují v technických specifikacích, což jinými slovy znamená podporu 100W nabíjení, přenos dat rychlostí 480 Mb/s či třeba kompatibilita s CarPlay. Vnitřek kabelů je tvořeno magnetickým kovem, přičemž vnějšek chrání extra odolný nylonový úplet.

A v čem že je tento kabel zajímavý natolik, že si zasloužil recenzi na našem magazínu? Právě svými magnetickými vlastnostmi. Pokud nemáte rádi zamotané kabely, bude pro vás MagStack požehnáním. Díky magnetickému tělu má totiž kabel tendenci neustále tvořit úhlednou cívku kruhového tvaru, takže zde absolutně nehrozí jakékoliv zašmodrchání a to ani u delší 1,8m varianty. Právě ta mi dorazila na otestování s tím, že jsem ji používal zejména k nabíjení iPhonu 15 Pro a MacBooku Air s tím, že vzdálenost nabíjecího adaptéru od zařízení byla různá, abych co nejvíce otestoval, jak magnetické tělo reaguje na různé rozmotání – tedy zda se kabel bez problému vrátí do úhledné cívky jak při částečném, tak i úplném rozmotání a natažení. A to opravdu zvládne. Magnetismus v jejím těle je zkrátka natolik silný, že se kabel skládá velmi jednoduše zkrátka vždy.

Co se pak týče nabíjecích či synchronizačních schopností, zde není co řešit. 100W nabíjení pro kabel problémem není, stejně jako přenos souborů rychlostí 480 Mb/s. Právě rychlost datového přenosu je pak za mě i jediným negativem, které tento kabel má. Kdyby jej výrobce „nepostavil“ na USB 2.0, ale zrychlil jej po vzoru USB 3.0 na 5 Gb/s, využitelnost tohoto kabelu by velmi solidně povyskočila. Pokud jste ale zvyklí přenosy dat řešit bezdrátově a kabel chcete jen pro nabíjení, není moc co řešit. Designově i z hlediska spolehlivosti se totiž jedná o vynikající kousek, který vám doma bude dělat radost.

Kabel Statik MagStack od 469 Kč seženete zde

Statik PowerPivot

Druhým „pánem na holení“, respektive na testování je kabel Statik PowerPivot, který mi dorazil konkrétně v konfiguraci USB-A/USB-C. Sehnat jej však lze i ve spoustě dalších konfigurací a to dokonce i takových, kdy na každé straně kabelu máte k dispozici dva porty, které lze jednoduše „přehazovat“ dle potřeby. Hlavní zbraní kabelů SuperPivot však nejsou ani tak vyměnitelné porty, jako spíš fakt, že jedna strana kabelu disponuje pohyblivým kloubem, díky kterému si tak lze nastavit úhel, pod jakým má port z kabelu čnít. Jinými slovy, není problém, aby byl port z kabelu „vyveden“ v úhlu 90 stupňů – tedy namísto klasicky ze shora ční v takovém případě port z boku.

Pokud vás pak zajímají technické specifikace kabelu, můžete zde počítat s podporou maximálně 10W nabíjení a přenosem souborů o rychlosti 480 Mb/s. Tělo je i v tomto případě tvořeno úpletem s tím, že na jedné koncovce naleznete LED diodu, která vás při nabíjení informuje o tom, že vše probíhá tak, jak má. A jak se kabel používá v praxi? Musím říci, že velmi příjemně. Sám mám totiž doma pár míst, kde se klasický kabel s koncovkou vyčnívající klasickým směrem příliš nehodí, takže bylo opravdu příjemné si nastavit, jak přesně má u koncovky kabel vypadat, aby se přizpůsobil prostředí. Žádné negativum jsem pak nenašel ani při nabíjení jako takovém či přenosech souborů. Vše totiž funguje přeně tak, jak má. I v tomto případě se tedy jedná o opravdu zajímavý kabel, který dokáže potěšit.

Kabel Statik PowerPivot od 359 Kč seženete zde