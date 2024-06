Recenze JBL Bar 300: Skromný rozměry, velký zvukem

Příjezd JBL Bar 300 jsem očekával netrpělivě a s nadšením. Po zkušenostech s vyššími modely Bar 500 a Bar 800, jež mne podáním i schopností plasticky vyplnit prostor příjemně překvapily, jsem byl zvědavý, zda mne svými vlastnostmi upoutá i tento rozměrově skromnější příbuzný. I když to s sebou nese jisté nevýhody, jsem obecně spíše fanouškem kompaktnějších řešení, neboť do nevelkého interiéru naší (a jistě mnoha jiných) domácností lépe zapadají.

To se stalo také s JBL Bar 300 pod televizí v našem obýváku, ovšem totéž lze vzhledem k jeho velikosti říci v situaci, kdy se člověk rozhodne jej usadit pod monitor počítače nebo zařadit do herního setupu v kombinaci s konzolí. Na mne zapůsobil jak z hlediska výkonu, tak reprodukcí materiálu v Dolby Atmos, přičemž celkový přednes je příjemně vyrovnaný a přes absenci subwooferu rozhodně nepostrádá basovou složku. Rovněž kompatibilita s aplikací JBL One je přínosná, když poskytuje přístup k řadě nastavení. Samozřejmě lze poslouchat prostřednictvím Bluetooth, ale díky přítomnosti Wi-Fi zde nechybí ani podpora AirPlay, Alexa Multi-Room Music či Chromecast. Pojďme se na tento šikovný soundbar podívat trochu podrobněji.

Co vše k vám doputuje s JBL Bar 300

Balení je ekologicky přátelské a v maximální možné míře se vyhýbá plastům. Podlouhlý box s potiskem ze sójového inkoustu lze snadno uchopit za praktické madlo na horní straně a poté, co najdete vhodné místo, proniknout k obsahu.

Fotogalerie JBL Bar 300 - box top handgrip JBL Bar 300 - box front JBL Bar 300 - box back 2 JBL Bar 300 - box side angle JBL Bar 300 - box open nife JBL Bar 300 - box top manual cz JBL Bar 300 - manual CZ hand JBL Bar 300 - box open 1 JBL Bar 300 - box open 3 Vstoupit do galerie

Ten čítá kromě samotného soundbaru chráněného kartonem a bílou textilií, ještě menší krabičku s příslušenstvím. Do té výrobce umístil 1,5 m dlouhý napájecí kabel, 120cm HDMI, dálkové ovládání se dvěma bateriemi typu AAA, obálku s dokumentací, kde se nachází i šablona usnadňující montáž přiložených konzolí, a samozřejmě též šrouby, vruty i hmoždinky.

Fotogalerie #2 JBL Bar 300 - box open 4 JBL Bar 300 - small box remove JBL Bar 300 - small box open 1 JBL Bar 300 - small box open 2 JBL Bar 300 - small box envelope documents JBL Bar 300 - small box open HDMI cable JBL Bar 300 - screws box hand JBL Bar 300 - HDMI cable hands JBL Bar 300 - remote open hands JBL Bar 300 - remote hand JBL Bar 300 - remote open JBL Bar 300 - power cable hand JBL Bar 300 - wall console 2 JBL Bar 300 - wall conssole 1 Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Jak již zaznělo úvodem, proporcemi lze JBL Bar 300 počítat mezi ty skromnější. Na šířku zabere jen 820, do výšky 56 a do hloubky 103,5 mm. Taktéž jeho hmotnost je s 2,5 kg velmi rozumná, takže se přetížení nábytku rozhodně obávat nemusíte. Klasické černé provedení nebude působit rušivě a snadno se začlení do prakticky jakkoli barevně uspořádané místnosti. Efektní zaoblení rohů působí moderně, zatímco diskrétní displej pod kovovou mřížkou vpředu informuje o prováděných změnách. Na horní straně jsou umístěny 3 ovládací prvky a nalevo od nich pak barevná dioda indikuje stav zařízení. Kromě výrazného loga zde ještě narazíte na dvojici integrovaných mikrofonů, za jejichž přispění probíhá proces kalibrace.

Fotogalerie #3 JBL Bar 300 - front table JBL Bar 300 - back table JBL Bar 300 - side table hand JBL Bar 300 - top table JBL Bar 300 - front display 1 JBL Bar 300 - logo deatil top JBL Bar 300 - controls detail angle Vstoupit do galerie

Konektorová výbava situovaná vzadu zahrnuje napájení, USB A pro servisní úkony, Ethernet, HDMI vstup, výstup eARC s podporou 4K Dolby Vision pass-through a optiku pro digitální přenos audia. Vzhledem k tomu, že vzhůru nemíří žádný z reproduktorů, nic nebrání zasunutí hlouběji pod televizi. Naopak do stran po bocích soundbar vyzařuje dvojicí tweeterů, pročež není žádoucí jakkoli bránit šíření. Spodní strana je opatřena protiskluzovými a antivibračními ploškami, k nimž se připevňují profily, pokud dáváte přednost umístění na zeď.

Fotogalerie #4 JBL Bar 300 - connectors detail 2 JBL Bar 300 - Ethernet plug JBL Bar 300 - back detail JBL Bar 300 - bottom table JBL Bar 300 - bottom feet detail Vstoupit do galerie

Ovládání a schopnosti aplikace JBL One

Ze třech zmíněných tlačítek slouží první zprava k zapnutí či přepínání zdroje a zbývající k ovládání hlasitosti, přičemž současným stisknutím symbolů + a – docílíte rychlého ztlumení. Širší možnosti ovládání, jako je kalibrace, posílení nebo naopak potlačení basů či spuštění oblíbeného playlistu jediným tlačítkem Moment, pak poskytuje dálkový ovladač.

Fotogalerie #5 JBL Bar 300 - remote control detail on JBL Bar 300 - firmware iPhone SE JBL Bar 300 - iPhone SE ready JBL Bar 300 - JBL One remote iPhone Vstoupit do galerie

Jeho schopnosti však dokáže suplovat a zároveň poskytnout přístup k úpravě dalších parametrů aplikace JBL One. Ať už jde o update firmwaru, frekvenční úpravy za pomoci třípásmového ekvalizéru, synchronizaci zvuku nebo propojení se streamovacími službami typu Tidal a Spotify, vše zde máte díky přehlednému rozhraní po ruce. JBL One sice neumí česky, z jazykových mutací je ale k dispozici naší mateřštině velmi blízká slovenština.

Fotogalerie #6 JBL One screen 1 JBL One screen 2 JBL One screen 3 JBL One screen 4 JBL One screen 5 JBL One screen 6 JBL One screen 7 JBL One screen 8 JBL One screen 9 JBL One screen 10 JBL One screen 11 JBL One screen 12 JBL One screen 13 JBL One screen 14 JBL One screen 15 JBL One screen 16 JBL One screen 17 JBL One screen 18 JBL One screen 19 JBL One screen 20 JBL One screen 21 JBL One screen 22 JBL One screen 23 JBL One screen 24 Vstoupit do galerie

Klíčové technické údaje

Domácnost svého majitele JBL Bar 300 zvukově obohatí díky technologii MultiBeam a Dolby Atmos 5.0 prostorovým zvukem. Na něm se podílí 4 oválné měniče o rozměrech 46 x 90 mm společně s dvojicí výškových 0,75″ reproduktorů. Na své rozměry se soundbar může pochlubit úctyhodným výkonem 260 W a frekvenční odezvou v rozmezí 50 Hz až 20 kHz (-6dB). Bezdrátový přenos zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.0 s profily A2DP 1.2 a AVRCP 1.5, zatímco Wi-Fi komunikace probíhá v 2,4 i 5GHz pásmu.

Osobní dojmy a hodnocení

Do mých představ o skladném, ale zvukově dostatečně bohatém řešení JBL Bar 300 dokonale zapadl. Výrobce nepřehání a basy jsou i bez přítomnosti subwooferu skutečně bohaté. Mně osobně nejvíce na ekvalizéru vyhovovala křivka ve tvaru písmena „V“.

Technologie PureVoice obstarávající optimální čistotu dialogů pracuje velmi dobře, takže srozumitelnost je výborná a hlas mezi hudbou a efekty nijak nezaniká. Krok, který rozhodně není dobré opomenout, je kalibrace, jejíž výsledky jdou opravdu poznat, a soundbar po jejím provedení hraje citelně lépe. Rovněž po stránce dynamiky se soustava chová nadprůměrně. Společnost mi dělala více než týden, a to jak připojená k obrazovce a Apple TV při sledování seriálů, tak pod monitorem při práci na Macu, kdy jsem si vychutnával skladby mých oblíbených interpretů napříč žánry. Vyzkoušel jsem samozřejmě také streamování z iPhonu přes Bluetooth i AirPlay a neodpustil si projížďku po okruhu v Asphalt 9.

Fotogalerie #7 JBL Bar 300 - Apple TV 1 JBL Bar 300 - Apple TV bar control detail JBL Bar 300 - top controls and cables plug TV JBL Bar 300 - Mac table Vstoupit do galerie

Ve všech případech jsem byl s ohledem na rozměry a parametry více než spokojen. Bezdrátové spojení bylo stabilní, i když je třeba počítat s latencí, která se ale pohybuje v rozumných mezích. V průběhu přehrávání hudby to prakticky nepocítíte a při realizaci herního či multimediálního propojení vstupuje do hry HDMI. Je trochu škoda, že v aplikaci není k dispozici alespoň pětipásmový ekvalizér, ovšem i se třemi pásmy lze vykouzlit zvuk, který bude vyhovovat vašim osobním preferencím. Též probuzení po zapnutí zdroje (v mém případě Apple TV) by mohlo nabíhat trochu svižněji, nejde však o nic dramatického.

Jako jednu z největších předností JBL Bar 300 vnímám plnost a prostorové podání. Na zařízení své cenové kategorie odvádí skvělou práci. Možná ve vás také některé soundbary (zvláště pak ty bez subwooferu) vzbuzují dojem, že jim stále něco chybí, i když hrají čistě. Takový pocit jsem v tomto případě neměl. Reprodukci spodních frekvencí samozřejmě nelze srovnávat 10″ membránou, ale frekvenční rozložení je nadmíru příjemné. Přestože zde nejsou odnímatelné satelity (jako třeba v případě JBL Bar 800) místnosti menších velikostí zvukově vyplní perfektně. Tyto vlastnosti oslovily rovněž asociaci EISA, když udělila produktu prestižní cenu v kategorii Nejlepší koupě soundbarů 2023-2024.

Cena

Pokud vás zaujaly schopnosti JBL Bar 300, věřte, že je zajímavý i svou cenou, zejména nyní, kdy jej na www.jbl.cz pořídíte s 30% slevou. Z původních 9 990 Kč tak můžete pozvednout svůj zvukový zážitek z filmů, seriálů, poslechu hudby a podcastů či hraní her na vyšší úroveň za 6 999 Kč.

JBL Bar 300 se slevou 30 % lze zakoupit zde