Jablíčkáři si na sítích chválí jednu z největších novinek iOS 18! My ale máme smůlu

Jednou z nejzajímavějších funkcí nedávno představených OS Applu je bezesporu funkce iPhone Mirroring nebo chcete-li zrcadlení iPhonu, která umožňuje iPhone zrcadlit na Mac s tím, že z Macu jej lze plně ovládat, stahovat z něj soubory či je na něj nahrávat a tak podobně a to vše navíc se zachováním jeho uzamčení. V první betě iOS 18 a macOS 15 sice tato novinka k dispozici ještě nebyla, nicméně v pondělních 2. betách už podpora dorazila a přestože ještě není funkce 100%, už nyní jsou z ní jablíčkáři u vytržení.

iPhone Mirroring is here in iOS 18 beta 2! 😳

It’s quite smooth, considering it’s the first beta of the feature, and I’m running it on a 4-yo base M1 MacBook Air.

– You can’t access the Notification Center or Control Center yet.

– No iPhone notifications on Mac yet. pic.twitter.com/STtpjSIOR8

— Adan (@durreadan01) June 24, 2024