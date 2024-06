Obaly na iPhone 16 a iPhone 16 Pro potvrzují vzhled očekávané novinky

Dnes nám do redakce dorazil mail nabízející obaly na iPhone 16 a iPhone 16 Pro. Jak můžete vidět v galerii, potvrzují očekávaný design obou modelů, které letos Apple představí. Zajímavé je, že zatímco se ze začátku roku spekulovalo nad tím, že bude mít iPhone 16 Pro trojúhelníkový otočný fotomodul, nakonec se potvrzuje to, že naopak trojúhélníkový tvar bude mít u svého fotoaparátu iPhone 16, tedy základní model. Ten však nebude otočný a naopak v něm ve tvaru trojúhelníku budou uspořádané dvě čočky fotoaparátu a True-Tone blesk, díky čemuž výrobci příslušenství nabídnou obaly s výřezem ve tvaru trojúhelníku. Na to, jak budou obaly na iPhone 16 vypadat, se můžete podívat v galerii níže.

