Recenze Tactical EDC Brick 9600mAh: Takřka nezničitelná powerbanka s podporou Power Delivery

Powerbanky se těší již řadu let velké oblibě a vzhledem k tomu, že se výdrž smartphonů, potažmo jiné elektroniky nějak rapidně nezlepšuje, ještě nějakou dobu na výsluní zcela určitě budou. Výrobci powerbank se proto neustále činí a na pulty obchodů se snaží dostávat modely, které posouvají hranice těchto produktů dál a dál. Přesně o to se nyní pokusil i Tactical svou novou powerbankou EDC Brick 9600mAh a jelikož mi již nějakou dobu dělá společnost, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Tactical EDC Brick 9600mAh je odolná powerbanka s Li-Ion akumulátorem o kapacitě 9600 mAh. Nabízí dvojici portů ve složení USB-A a USB-C, kdy druhý zmiňovaný port funguje oběma směry – tedy dokáže nabíjet jak zařízení přes kabel, tak i powerbanku při připojení k elektrické síti. Fajn je pak to, že powerbanka zvládá nabíjet nejen jedním, ale hned dvěma nabíjecími porty současně.

Co se týče rychlosti nabíjení, powerbanka dokáže nabídnout výkon až 22,5W, přičemž zde nechybí podpora Apple Power Delivery 20W, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Fast Charge, SuperCharge, Huawei SuperCharge a dalších standardů pro rychlé nabíjení. Pro iPhony se tedy jedná o fajn řešení, které je dokáže nabít relativně rychle. 20W jim totiž pro rychlonabíjení i dle oficiálních stránek Applu naprosto stačí.

Předností této powerbanky je rozhodně její bytelné tělo. To je vytvořeno z jednoho kusu nerezové oceli, díky čemuž tak máte jistotu, že powerbanku hned tak něco nepoškodí. Nebo bych možná měl spíš napsat, že si nedokážu vlastně ani představit, co byste s ní museli dělat, aby se vám podařila poškodit natolik, že by přestala fungovat. Ocelové tělo je nicméně vykoupeno vyšší hmotností. Ta je 250 gramů, což u powerbanky s kapacitou 9600 mAh a rozměry 8 x 5,4 x 2,4 cm není tak úplně málo. Za odolnost se však holt platí.

Další zajímavou vychytávkou této powerbanky je integrovaný displej na jejím boku, který vám zobrazí jednak kapacitu jejího nabití (respektive kolik procent baterie v ní ještě zbývá) a jednak to, zda je při nabíjení aktivní PowerDelivery, tedy velmi zjednodušeně řečeno rychlonabíjení pro iPhone. Jakmile je, rozsvítí se na displeji zelená ikona PD a vy tak máte jistotu, že nabíjení probíhá maximální možnou rychlostí, což je rozhodně super. Kdybych pak měl zhodnotit zpracování a design, jinak než kladně bych hodnotit nemohl. To proto, že ocelové tělo z jednoho kusu vypadá zkrátka velmi stylově a zároveň působí minimalisticky.

Testování

Nejsem sice žádný horal či vyznavač vyloženě extrémních výletů, lezení po skalách a tak podobně, v letních měsících však přeci jen trávím venku daleko víc času než po zbytek roku a tak je jasné, že nějaká ta „energie sbalená na cesty“ se člověku v kapse hodí. A protože si před blížíc se svatbou snažím držet figuru, abych se bez problému vešel do obleku, onou „energií sbalenou na cesty“ tentokrát nemyslím žádné tatranky, ale právě Tactical EDC Brick 9600mAh. Tu jsem tedy s sebou v posledních týdnech nosil víceméně, kam to jen šlo a dávalo smysl, abych ji řádně otestoval a nyní vás tedy mohu seznámit s mými postřehy.

Žádné překvapení však pro vás ve výsledku tak úplně nemám. Powerbanka totiž dělá přesně to, co má, a dělá to sakra dobře. Nejvíce jsem s ní nabíjel iPhone 15 Pro, který i díky 20W Power Delivery zvládla powerbanka nabít za půl hodinky z 0 na nějakých 60 %, což je opravdu super výsledek. Do plna to sice trvalo zhruba hodinku a půl, jelikož poslední procenta se kvůli ochraně baterie nabijí pomalu, i tak si ale myslím, že se jedná o super výsledek. Pokud vás pak zajímá, kolikrát člověk iPhone s baterkou 3290 mAh dokáže s touto powerbankou nabít, je to zhruba 2,5x kvůli určitým ztrátám při nabíjení.

S problémy jsem se nesetkal ani v případě nabíjení dvou zařízení současně. Nejčastěji jsem takto nabíjel iPad (2018), který vyžaduje přeci jen trochu vyšší nabíjecí výkon a tedy při tomto stylu nabíjení nefungovalo Power Delivery a iPhone byl nabíjen pomaleji. Vše nicméně probíhalo bez jakéhokoliv nepříjemného přerušování či podobných problémů, navíc v solidní rychlosti. I dvě zařízení s velkými bateriemi tedy dokážete „dokrmit“ poměrně solidně rychle.

Vyzdvihovat vysokou odolnost zde pak už postrádá smysl. Co však smysl dle mého rozhodně nepostrádá, je pochválit Tactical za to, jak skvěle si powerbanka zvládá poradit s tvorbou odpadního tepla při nabíjení. Upřímně, za ty roky, co píšu pro Letem světem Applem, mi rukama prošlo nepřeberné množství powerbank a všechny více či méně hřály. Tato powerbanka však zůstává i při rychlonabíjení iPhonu 15 Pro naprosto chladná. Při nabíjení dvou zařízení současně se sice o pár stupňů powerbanka ohřeje, avšak stále bych se ji nebál označit za chladnou – tedy minimálně v porovnání s valnou většinou konkurence. Ocel tedy evidentně zvládá s teplem pracovat daleko lépe než plasty, ze kterých jsou powerbanky standardně vyráběny.

Resumé

Pokud vám jde u powerbanky o odolnost, líbivý design a zároveň spolehlivost, rychlost nabíjení a možnost nabíjet hned dvě zařízení současně, myslím si, že Tactical EDC Brick 9600mAh je kouskem, který by vám neměl uniknout. Přesně tyto aspekty totiž splňuje a navíc je díky svým rozměrům i docela kompaktní. Určitým negativem je zde za mě hmotnost, kvůli které powerbanku v kapse chtě nechtě ucítíte. To je ale holt daň, kterou budete muset zaplatit za všechny klady vyzdvižené výše. A myslím si, že je to daň opravdu snesitelná, ba dokonce zanedbatelná. Protože takovéhoto robocopa mezi powerbankami budete hledat dost těžko.

