Adidas FUSSBALLLIEBE: Jaké technologie v sobě skrývá míč pro letošní fotbalové Euro?

Adidas FUSSBALLLIEBE je v současnosti dost možná nejsledovanějším fotbalovým míčem na světě. To proto, že se s ním nedávno rozehrálo fotbalové Euro, do kterého dnes večer vstoupí i česká reprezentace v zápase s Portugalskem vedeným hvězdným Cristianem Ronaldem. Slováci pak vstoupili do šampionátu již včera senzační výhrou 1:0 nad Belgií. Nás coby technologické nadšence však nezajímají jen výsledky jednotlivých zápasů, ale taktéž to, s čím se hraje. FUSSBALLLIEBE je totiž stejně jako předešlé míče pro fotbalové šampionáty technologickou symfonií.

Míč FUSSBALLLIEBE v sobě ukrývá konkrétně speciální senzorovou jednotku s čipem, která má za cíl minimalizovat riziko chyb rozhodčích a následně i VARu. Technologie má pomoci zejména v odhalování ofsajdů, které mohou leckdy při nesprávném posouzení rozhodnout zápasy. A jak to celé funguje? Svým způsobem jednoduše. Míč díky svým „vnitřnostem“ bezdrátově komunikuje s technickým zázemím na stadionu, přičemž jeho pohyb je synchronizován s kamerovým systémem na stadionu pro vytvoření 3D ofsajdové grafiky. Díky tomu je tak naprosto dokonale analyzováno celé hřiště a tedy nehrozí, že by nějaké to ofsajdové postavení sudím uniklo. Super je pak to, že díky celé techologii by mělo být posuzování ofsajdů, potažmo jiných sporných situací velmi rychlé, protože výsledky budou mít rozhodčí k dispozici de facto hned.

To však není ani zdaleka vše. Jelikož dokáže FUSSBALLLIEBE perfektně rozpoznat dotek nohy do míče, půjde posoudit mimo jiné třeba i to, kdo se míče dotknul jako poslední, respektive zda se jej někdo dotkl než opustil hřiště a tak podobně. Samozřejmostí je pak třeba i měření rychlosti střelby, razance přihrávek a tak podobně. Hračičkové, kteří se pro pořízení míče rozhodnou, se navíc mohou těšit na doprovodnou aplikaci, která slouží nejen k aktualizaci firmware míče, ale obsahuje třeba i různá cvičení s ním, která bude míč snímat a následně je přes aplikaci vyhodnotí z hlediska přesnosti a celkové úspěšnosti. Zkrátka a dobře, FUSSBALLLIEBE je opravdový technologický klenot.

