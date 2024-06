Evropská unie se chystá napařit Applu tučnou pokutu! Důvod nepřekvapí

Ačkoliv předělal Apple v předešlých měsících operační systém iOS v mnoha směrech v čele s podporou instalace aplikací z jiných zdrojů než je App Store, pro Evropskou unii to bylo zřejmě málo. Podle informací portálu Financial Times se totiž její orgány rozhodly napařit Applu za nedodržení zákona o digitálních trzích, kvůli kterému byl iOS v mnoha ohledech přepracován, tučnou pokutu. K jejímu oznámení by mělo dojít co nevidět.

Změny v iOS související se zákonem o digitálních trzích oznámil Apple již v lednu, nicméně už tehdy je začali mnozí vývojáři označovat za nedostatečné a EU vyzývat k tomu, ať vše důkladně prošetří. Tlak na EU navíc postupně sílil, jak začaly k prošetření Applu vyzývat i velké společnosti v čele s Metou či Spotify. A jelikož byly mnohé jejich argumenty skutečně pádné a navíc se na nich shodovalo i mnoho vývojářů, bylo zřejmě jen otázkou času, kdy si EU na Apple vyšlápne, což by se mělo oficiálně stát do několika týdnů. Pokuta, která by měla být Applu udělena, pak bude dle Financial Times dosahovat zhruba 1 miliardy euro, což není rozhodně málo. Dá se nicméně očekávat, že se Apple proti ní odvolá s tím, že dle jeho mínění jsou všechny náležitosti ohledně zákona o digitálních trzích splněny. Takřka 100% se tedy schyluje k dalšímu vleklému sporu.