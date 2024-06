Ferrari končí se zabudovanou navigací, může za to CarPlay

Společnost Ferrari oznámila, že již nebude vn ásledujících modelech, dokonce ani v některých současných nabízet naigaci. Důvod je přitom poměrně jednoduchý a pochopitelný. Podle Ferrari totiž kvalita navigací s podporou CarPlay a Android Auto dosahuje takové úrovně, které nemohou automobilky konkurovat. Navíc aktualizace map, které máme v aplikacích je mnohem častější a snadnější než těch, které jsou ve vozech. Problém a to věřte, že i pro lidi, kteří si pořizují Ferrari je jen jeden a to cena za podporu CarPlay.

Například u Ferrari 488 si za podporu CarPlay automobilka řekla o 4500€ a stejné ceny jsou v podstatě u každého modelu. „Myslíme si, že telefon a jeho fantastické zrcadlení je uživatelsky nejpřívětivější možností a nejaktuálnější možností navigace,“ uvedl Emanuele Carando, šéf marketingu Ferrari pro Drive. Ferrari navíc bere ohled i na to, že jeho vozy lidé většinou nepoužívají denně a tak zatím, co na systém například ve svém BMW které máte jako daily vůz si zvyknete hned, na to jak se ovládá navigace ve Ferrari, jenž používáte jednou za 14 dní na víkend často zapomenete. Již nyní k zákazníkům přichází SUV Purosanque nebo 12Cilindri bez navigace a spoléhá na to, že si zaplatíte podporu pro CarPlay.