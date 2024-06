Kutil předělal iPad Pro na přenosnou Apple TV! Výsledek je geniální

Společnost Apple se často chlubí tím, že jejich iPad Pro lze využít pro všechny možné účely. Možná ani v Applu ale nikoho nenapadlo pohrát si s tímto jablečným tabletem způsobem, jakým to provedl Sigmund Judge. Technologický nadšenec Sigmund Judge posunul hranice zábavy a vytvořil si vlastní přenosnou verzi Apple TV, kterou nazval Apple TV Go. Tento unikát mu umožňuje vychutnat si filmy a seriály na cestách, na zahradě, zkrátka kdekoliv, kde ho napadne.

Jak ale Judge tohoto chytrého propojení docílil? Pustil se do netradičního projektu, v jehož rámci vzal svůj iPad Pro a spojil ho s možnostmi Apple TV. Aby vše fungovalo hladce a iPad Pro mohl s Apple TV komunikovat, musel Judge upravit napájení Apple TV. To nově funguje přes USB-C port, což je pro propojení s iPadem klíčové. Dalším krokem pak bylo dostat obraz z Apple TV na iPad. Toho Judge dosáhl pomocí externího USB video capture zařízení, které v podstatě funguje jako jakýsi převodník signálu.

Ovšem Judge nechtěl docílit jen „pouhé“ funkčnosti. Chtěl, aby jeho Apple TV Go působilo i designově a lahodilo oku uživatel. Proto se pustil do dalšího vylepšení – vytvořil si speciální Magic Keyboard. Ta dostala stříbrné tělo a černé klávesy, čímž Judge dokonale sladil design svého přenosného multimediálního centra s ovladačem Siri Remote od Apple TV. Výsledkem je nejen praktický, ale i stylový celek. Svůj úspěch se Sigmund Judge rozhodl neschovávat pro sebe. Na webu MacStories zveřejnil detailní popis celého procesu výroby Apple TV Go. Pro běžného uživatele sice tyto úpravy mohou být poměrně složité, ale Judgeův počin dokazuje, kam až může zajít kreativita a touha po technologickém dobrodružství. A kdo ví, třeba jeho nápad inspiruje další nadšence k podobným inovacím.