Parádní widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které vás dozajista nadchnou

Ať už procházíte těžkým obdobím, potřebujete extra povzbuzení k dokončení úkolů, nebo rádi sdílíte inspirativní citáty na sociálních sítích, aplikace Motivation je tady pro vás. Pozitivní afirmace patří k nejjednodušším a zároveň nejúčinnějším nástrojům pro duševní rozvoj. Jde o to, abychom si každý den od začátku udrželi v mysli ty správné myšlenky, aby byly snadno k dispozici v těch těžkých dnech, kdy je nejvíc potřebujeme. S příslušným widgetem navíc můžete mít pozitivní myšlenky na očích neustále. Stačí si nainstalovat widget na domovské obrazovce a přizpůsobit ho v samotné aplikaci. Můžete mít dokonce i více widgetů najednou.

Widgy

Už vás nudí fádní a nepraktická domovská obrazovka vašeho iPhonu? Většina widgetů nabízí jen omezené možnosti úprav a často vypadají všechny stejně. Widgy je ale jiná. S Widgy se vaše domovská obrazovka stane opravdu vaší. Můžete si vytvořit libovolný widget, který dokonale ladí se zbytkem vašeho stylu. Veškeré informace, které potřebujete, mohou být snadno dostupné prostřednictvím vámi navrženého widgetu. Nemusíte si obrazovku zahlcovat informacemi, které nepotřebujete. Zkrátka, máte jen to, co chcete, a přesně tak, jak to chcete.

Aplikaci Widgy stáhnete zde.