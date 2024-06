Tyto aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně stáhnete zdarma (6. 6. 2024)

Doby, kdy jste museli přepínat mezi aplikacemi a počítat, jsou pryč. Calcvier vloží kalkulačku přímo do vaší klávesnice. Obsahuje všechny základní operace i možnost ukládání výrazů. K dispozici je také tmavý motiv.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Slideshow with Music Pro

Spojte své vzpomínky do jednoho působivého videa s aplikací Slideshow with Music Pro pro iPhone. Díky intuitivnímu rozhraní a široké škále funkcí zvládnete vytvořit profesionální prezentaci během chvilky. Vyberte fotografie z knihovny telefonu, oživte prezentaci některou z předpřipravených šablon a upravte ji dle libosti. Dodat atmosféru pomůže hudba z vestavěné knihovny skladeb. Hotové video uložte do telefonu nebo sdílejte s přáteli.

Původní cena: 1,99$

Aplikaci Slideshow with Music Pro stáhnete zde.