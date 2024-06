Nejnovější Macy a iPady obsahují skrytou vychytávku, kterou se Apple nepochlubil!

Nové Macy a iPady ukrývají tajemství, o kterém se až doposud nevědělo – a přitom stojí opravdu za to. Dokumenty amerického certifikačního úřadu FCC totiž odhalily, že je v iPadech Pro M4, iPadech Air M2, MacBoocích Pro M3/M3 Pro/M3 Max, iMacích M3 a MacBoocích AIr M3 nasazen vysílač pro síť Thread. Tato síť je přitom v poslední době čím dál tím častěji využívána pro budování komplexních a hlavně spolehlivých smart home systémů. V nových Apple produktech je však vysílač podle všeho alespoň prozatím deaktivován.

Thread je meshová síť, která propojuje zařízení pro chytrou domácnost, čímž rozšiřuje jejich dosah a spolehlivost. Oproti Bluetooth se jedná o podstatně lepší řešení, které si lze velmi zjednodušeně představit jakou jakousi pavučinu, kdy každý spoj dokáže předat dál informaci a takto ji šířit až k cílovému místu. I proto je síť Thread důležitá součást protokolu chytré domácnosti Matter. Thread jako taková totiž spojuje zařízení dohromady a Matter jim umožňuje komunikovat mezi sebou.

Aby však Thread fungoval správně, je jednak třeba Thread board router (tedy jakási základna pro „provoz“ celé sítě) a jednak to, aby Thread jako takový zařízení podporovalo. Jako Thread board routery lze nicméně už nyní využívat Apple TV 4K, HomePody či HomePody mini. Thread jako takový pak podporuje iPhone 15 Pro, avšak u jiného zařízení Apple jeho podporu nepotvrdil a i u iPhonů 15 Pro je jeho nasazení do jisté míry diskutabilní. Při jeho představení totiž Apple řekl, že jej nasazuje pro budoucí příležitosti pro integraci aplikací pro smart home. Co si pod tím představit ale můžeme zatím jen hádat, byť se objevují například spekulace o tom, že by Apple mohl do budoucna využívat Thread třeba namísto Bluetooth pro propojení s Apple Watch a tak podobně.

I podpora technologie sítě Thread v nových iPadech a Macích je tak pravděpodobně ze strany Applu jen jakousi přípravou na budoucnost, která může, ale i nemusí být poodhalena už na pondělní WWDC. Čekat však klidně můžeme i několik let. Třeba v případě zprovoznění teploměru a vlhkoměru u HomePodů mini tomu tak skutečně bylo.