Co dělat při bouřce: Telefon odložte, na sprchu zapomeňte

V průběhu uplynulého víkendu zranil zásah blesku do země na Liberecku 15 osob. Tato událost vzbudila každoroční celonárodní diskuzi na téma co v bouřce dělat nebo nedělat, a společnost se klasicky rozdělila na spektrum, na jehož jednom konci jsou dobrodruzi, kteří se bouřkou nehodlají v ničem omezovat, a na pólu opačném zase nadmíru opatrní jedinci, kteří by bouřku nejraději přečkali na vzdálené planetě. A jelikož je výstraha před silnými bouřkami vyhlášena i na dnešek a část zítřka, pojďme se společně podívat na to, jak najít zdravý střed z hlediska bezpečnosti?

Bouřky se svými dramatickými mraky, mohutnými hromy a oslnivými blesky dokáží vzbudit respekt i strach. Mnozí z nás si pamatují varování rodičů, abychom se v bouřce schovali uvnitř a nedělali nic, co by nás mohlo vystavit riziku úderu blesku. Ačkoliv se jedná o zdravý respekt k síle živlů, s trochou znalostí a obezřetnosti se můžeme v bouřce cítit mnohem klidněji a bezpečněji.

V bezpečí domova: iPhone ne, raději knihu

Domov je v bouřce naším prvním útočištěm. I zde je však důležité dodržovat jistá pravidla, abychom minimalizovali riziko úderu blesku a poškození elektroniky. Základem je zavřít okna a dveře. Blesk může do budovy proniknout i malými škvírami a způsobit značné škody. Vyhněte se také stání u oken a používání elektrospotřebičů, a to včetně telefonů a počítačů. Proud z blesku může snadno poškodit elektroniku i uživatele. Vypnutí počítačů a odpojení elektroniky od zásuvek je proto vhodným krokem. V případě extrémně silné bouřky je vhodné vypnout i hlavní jistič. I když se zdá, že bouřka se blíží jinam, prudké přepětí v síti může poškodit elektroinstalaci a spotřebiče. Další hrozbou je voda, která může bleskem proudit i potrubím a způsobit zranění. Proto se během bouřky vyhněte sprchování, mytí nádobí a praní.

V autě: Klid a trpělivost

Pokud vás bouřka zastihne na cestách, nepanikařte. Zastavte na bezpečném místě, ideálně v níže položeném údolí, a vypněte motor. Auto s kovovou karoserií slouží jako Faradayova klec a chrání svou posádku před bleskem. Zůstaňte uvnitř a vyčkejte, než bouřka přešla. Otevírání dveří a oken se v tomto případě důrazně nedoporučuje. Dejte si pozor, abyste neparkovali pod stromy nebo na místech, kde by vás v případě silného větru mohly ohrozit létající či padající objekty.

V náruči přírody: Opatrnost na prvním místě

V divočině, bez možnosti úkrytu v budově, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Vyhledejte nejnižší bod v okolí, například mělké údolí nebo nižší porosty. Vyhněte se vrcholům kopců, hřebenům a otevřeným oblastem, které jsou nejvíce náchylné k úderům blesku. Stejně tak se držte dál od vodních ploch a okrajů lesů. Kovové předměty, jako jsou deštníky, klíče a mince, fungují jako hromosvody a zvyšují riziko úderu blesku. Proto je odhoďte co nejdále od sebe. Místo běhu a skákání se pomalu šourejte po zemi. Běhání a mávání rukama totiž riziko úderu blesku ještě zvyšují. V podřepu s rukama a nohama u sebe budete nejlépe chráněni. V případě skupiny se rozptylte do menších skupin a udržujte mezi sebou kratší vzdálenost. Nikdy se neschovávejte pod stromy, které jsou nejčastějším cílem blesků.