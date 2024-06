Bill Gates: Source Code – memoár raných let otce Microsoftu

„Jsem nadšený, že mohu oznámit svou novou knihu Source Code, která vyjde příští únor. Je to memoár o mých raných letech, od dětství až po mé rozhodnutí opustit vysokou školu a založit Microsoft s Paulem Allenem. Píšu o vztazích, lekcích a zkušenostech, které položily základ všemu v mém životě“, uvedl ke své nové knize přímo Bill Gates.

Ten také dodal, že byl na očích veřejnosti od svých dvaceti let, ovšem často se jej lidé ptají na to, co bylo předtím. Na jeho výchovu, mládí, čas na Harvardu až po založení Microsoftu. Díky temto otázkám si Bill uvědomil, že lidi by mohla zajímat jeho cesta a faktory, které ji ovlivnily.

Právě proto vznikla kniha Source Code, ve které Bill Gates sdílí informace o své rané části života a to včetně toho, proč byl vzpůrný teenager a dělal rodičům problémy. Nechybí ani informace o tom, jak jej málem vyhodili ze školy, ze které pak později sám dobrovolně odešel, aby založil jednu z nejslavnějších společností na světě, Microsoft. Source Code je první z trilogie knih, které Bill Gates plánuje napsat, další má navázat s informacemi o jeho práci s Microsoftem a další pak o filantropii. Knihu si můžete již nyní předobjednat za 30$, ale je velmi pravděpodobné, že se dočká také překladu a bude dostupná běžně v našich knihkupectvích. Kniha vychází 4. 2. 2025 a s objednávkami tedy máte zatím dost času.