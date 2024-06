Apple oficiálně: iPhony 15 budou dostávat aktualizace minimálně 5 let

Možná vás to překvapí, ale přestože se obecně ví, že mají iPhony dlouholetou softwarovou podporu, Apple tuto skutečnost vlastně nikdy oficiálně nepotvrdil. Respektive, na WWDC a dalších konferencích se sice při oznamování kompatibility pravidelně pyšní tím, že nové operační systémy dodává i na opravdu stará zařízení, nikdy však z jeho úst nezaznělo přímo to, že u nich garantuje konkrétní dobu podpory. To se ale nyní částečně mění, byť to pro uživatele vlastně nic moc neznamená.

Ve Velké Británii začal nedávno platit nový zákon, který nařizuje společnostem prodávajícím v zemi produkty s internetovým připojením, aby splňovaly určité bezpečnostní zásady v čele s dlouholetou softwarovou aktualizací softwaru. Tyto společnosti pak musí navíc tuto dobu definovat, aby zákazníci věděli, s čím mohou u jejich produktů počítat. A právě kvůli tomu musel nyní Apple oficiálně stanovit, že u iPhonů 15 je doba softwarové podpory zařízení minimálně pět let od data prvního dodání, přičemž datum první dodávky připadá na 22. září 2023, což je den, kdy se iPhony 15 začaly prodávat.

Vcelku úsměvné je pak to, že mnoho uživatelů Androidu se vyjádření Applu vysmívá s tím, že Google či Samsung zaručují sedm let bezpečnostních aktualizací, zatímco Apple nyní potvrdil „jen“ 5 let. Na toto konto se nicméně sluší dodat, že letos v březnu vydal Apple bezpečnostní aktualizaci pro iPhone 6s z roku 2015, tedy na dobrých 9 let starý telefon. V listopadu 2020 pak vydal zase update pro iPhone 5s z roku 2013, takže se rozhodně nedá říci, že by v tomto směru jakkoliv pokulhával. To už ale bohužel androiďáci příliš nereflektují.