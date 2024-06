Tyto pokojové květiny nahradí dost možná v budoucnu klasické čističky vzduchu!

Francouzský startup Neoplants otevírá novou éru v oblasti pokojových rostlin s Neo Px, bioinženýrsky upravenou rostlinou, která dokáže čistit vzduch v místnosti v bezprecedentním měřítku. Tato rostlina, první v řadě podobných super-schopných organismů, je ekvivalentem až 30 běžných pokojových rostlin, co se týče čištění vzduchu.

Francouzský startup Neoplants prodává pokojové rostliny se speciálně upravenými upravenými vlastnostmi – jak již padlo v úvodu, jedna pokojová rostlina z produkce Neoplants zastane čisticí funkci mnohem většího počtu standardních rostlin. „Je to ekvivalent až 30 běžných pokojových rostlin, co se týče čištění vzduchu,“ řekl Lionel Mora, spoluzakladatel startupu Neoplants. „Rostlina nejen zachytí, ale také odstraní a recykluje některé z nejškodlivějších znečišťujících látek, které v interiérech najdete,“ dodal. Před pěti lety se tento ambiciózní podnikatel setkal s Patrickem Torbeym, expertem zabývajícím se editací genomů, který snil o vytváření živých organismů „s funkcemi“.

„Byly kolem nás rostliny a napadlo nás, že nejvýkonnější funkcí, kterou bychom jim mohli přidat, je čištění vzduchu,“ uvedl Mora během prohlídky pronajatého skleníku v Lodi v Kalifornii. V prostorách chráněných před živly zde čekalo na svou chvíli k tomu, aby byly umístěny do květináče, zabaleny a odeslány, několik tisíc modifikovaných šplhavic zlatých. Francouzský startup začal prodávat své první produkty ve Spojených státech v dubnu. Spojené státy byly v tomto směru obzvláště slibným prvním trhem, protože mnoho Američanů již běžně používá čističky vzduchu.

„Děláme, co můžeme, abychom každý týden poslali co nejvíce rostlin, ale zatím to nestačí na uspokojení poptávky,“ řekl Mora. Zájem o čisticí rostliny roste ve Spojených státech kromě jiného také v souvislosti s čím dál častějšími lesními požáry. „Jednou ze znečišťujících látek, které vznikají při spalování, je benzen, na který se zaměřujeme,“ zdůrazňuje Mora. Ovzduch v místnosti může být podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) dvakrát až pětkrát více znečištěný než venkovní vzduch, a to hlavně kvůli těkavým organickým látkám (VOC), které se mohou hromadit v interiérech a negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší a zdraví.

Otevírání oken moc nepomůže, protože znečištění VOC může pocházet z rozpouštědel, lepidel a barev, a proto může číhat v čisticích prostředcích, nábytku a zdech. „Tyto chemikálie jsou spojovány s řadou nepříznivých účinků na zdraví, včetně rakoviny,“ zejména u mladých, starších lidí a osob, které jsou již ohroženy, řekla Tracey Woodruff, profesorka reprodukčních věd na Kalifornské univerzitě v San Francisku. „Mohou způsobovat respirační potíže nebo problémy s reprodukčním zdravím, jako jsou nepříznivé těhotenské výsledky, předčasné porody, potraty a také neurologické poruchy,“ řekla.

Neo Px tyto chemikálie neabsorbuje. Rostlina se prodává za cenu od 120 dolarů (cca 2700 Kč) se sáčky a práškem obsahujícím mikrobiom, což je v podstatě bakteriální kmen. „Tato bakterie kolonizuje kořeny, půdu a listy rostliny,“ řekl Torbey, technický ředitel společnosti, ve výzkumné laboratoři v Saint-Ouen ve Francii, kousek za Paříží. Bakterie „absorbují VOC proto, aby rostly a rozmnožovaly se. Rostlina je zde proto, aby vytvořila tento ekosystém pro bakterie. Máme tedy symbiotický systém mezi rostlinami a bakteriemi,“ řekl. Neoplants plánuje do budoucna vyrábět geneticky modifikované rostliny, jejichž metabolismus bude přímo čistit vzduch.