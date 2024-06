Už dlouhých 20 let čekám na moment, kdy budu mít možnost napsat Half-Life 3 bez toho, aniž bych za to musel psát, že se jedná o fanouškovský koncept. Bohužel zatím se tak nestalo a Vlave nás stále napíná, zda se vůbec někdy ještě s dalším příběhem ze světa Half-Life setkáme. Pokud vám však nevadí podívat se na zbožné přání fanouška, který vytvořil trailer na Half-Life: OverWorld, což je titul, jaký by si představoval pro Half-Life 3, pak máte možnost a musím říct, že to skutečně stojí za to.