Samsung se přes hvězdného rappera opět vysmívá Applu

Samsung si prostě nedá pokoj. V nové reklamě se synem Willa Smitha rapperem Jadenem Smithem se totiž opět obouvá do svého hlavního rivala na poli mobilních telefonů a to tentokrát poměrně nevybíravě. Zatímco v minulosti útočil primárně na jeho produkty, které srovnával se svými vlajkovými loděmi řady Galaxy S, či se mu vysmíval za reklamy, tentokrát nasadil kalibr větší. V krátké reklamě totiž hlásá: „Do more with an apple than Apple’s ever done,“ což v češtině znamená „Udělej s jablkem víc, než kdy udělal Apple.“ Kalifornského giganta tedy do jisté míry označuje za neschopného.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Repute Forge – Branding & Marketing (@reputeforge)