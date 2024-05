Apple Magic v praxi: Podívejte se na překrásné světy vytvořené kompletně na iPad Pro M4

Jestli je Apple v něčem z hlediska marketingu opravdový přeborník, pak jsou to reklamy. Ta, kterou oznámil iPady Pro M4, sice způsobila ve světě poměrně velký poprask pro svou „agresi“, nicméně vzhledem k tomu, že se ze strany Applu jediný větší přešlap za posledních mnoho let, je již tato věc takřka zapomenuta – tím spíš, když ji nyní „přebíjí“ další parádní reklama. Ta je taktéž zaměřena na iPady Pro M4 a Apple Pencil Pro, avšak z trochu jiného úhlu. Apple se v ní totiž nezaměřuje na prezentaci zařízení jako takových, ale spíš na to, co je s nimi vůbec možné provést.

Fotogalerie ipad pro M4 box baleni ipad pro M4 ipad ipad pro M4 13 13 ipad pro ipad cabel pro ipad pro cable ipad pro prkenko ipad pro joseph jpseph Vstoupit do galerie

Na youtubovém kanále zveřejnil Apple před pár hodinami konkrétně video s názvem Worlds Made on iPad. Jak už napovídá samotný název, těšit se v něm můžete na světy, které vznikly právě díky skvělému výkonu nových iPadů Pro v kombinaci s Apple Pencil. V hlavní roli září herečka Sofie Wylie, která skotačí ve třech animovaných světech, jenž byly vytvořeny ilustrátory pomocí iPadů Pro a právě Apple Pencil Pro. Světy byly následně „dodány“ do videa přes klasický green screen.