Na volby do Evropského parlamentu už láká i Instagram

Již příští pátek 7. a sobotu 8. června se konají volby do Evropského parlamentu, které mohou zčásti rozhodnout o tom, jakým směrem se bude Evropská unie ubírat v nadcházejících letech. Rozhodně se tedy nejedná o něco, co by měli lidé podcenit a k volbám kvůli tomu třeba i nejít. Abyste na ně nezapomněli, začal na ně „lákat“ i Instagram skrze notifikaci, přes kterou se prokliknete přímo na stránky Ministerstva vnitra, na kterých naleznete veškeré potřebné informace o volbách. Je tedy super vidět, že Instagram nechce být jen prvoplánovou sociální sítí, ale uvědomuje si svou sílu, kterou se takto snaží „přetavit“ v něco užitečného.