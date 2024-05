Logitech představil nové příslušenství pro Macy a opravdu stojí za to!

Společnost Logitech představuje nové produkty skupiny Logi for Mac, které mají zlepšit pracovní podmínky uživatelů počítačů Mac a zároveň podpořit udržitelnější životní styl bez omezujících kompromisů. Zařízení MX Keys S for Mac, MX Keys S Combo for Mac, MX Anywhere 3S for Mac, MX Keys Mini for Mac (v barvě Space Gray) a nová ergonomická klávesnice Ergo Wave Keys for Mac rozšiřují nejnovější řadu MX a ergonomické inovace společnosti Logitech. Tato řešení jsou vyladěna tak, aby zvyšovala výkon, produktivitu a pohodlí při práci, a splňují rozmanité potřeby uživatelů systémů macOS a iPadOS také specifickým rozložením kláves pro macOS a barvami zapadajícími do ekosystému Apple.

„Společnost Logitech usiluje o inovativní řešení, která zohledňují přání uživatelů, hladce se integrují do ekosystému Apple a jsou navržena s ohledem na udržitelnost,“ říká Delphine Donné, viceprezidentka a generální ředitelka oddělení Personal Workspace Solutions společnosti Logitech. „Naše portfolio Designed for Mac, které se soustředí na optimalizaci pracovních postupů, produktivitu a pohodlí, umožňuje uživatelům počítačů Apple rozvinout jejich tvůrčí potenciál díky celodennímu pracovnímu komfortu při zachování funkčnosti a designu v prostředí vybaveném počítači Mac.“

Nové produkty začleněné do všestranného portfolia MX a klávesnice Ergo Wave for Mac jsou k dispozici v barvách kompatibilních se vzhledem počítačů Mac, vycházejí vstříc různým skupinám uživatelů a jsou integrovány do jednotného ekosystému pomocí intuitivní aplikace Logi Options+ k přizpůsobení nastavení a ovládání zařízení.

MX Keys S for Mac: Klávesnice pro maximální produktivitu práce s pohodlným a přesným psaním, speciálním rozložením kláves k počítačům Mac, chytřejším podsvícením a funkcemi Smart Actions v aplikaci Logi Options+ k zefektivnění pracovních postupů a úsporu času.

Klávesnice pro maximální produktivitu práce s pohodlným a přesným psaním, speciálním rozložením kláves k počítačům Mac, chytřejším podsvícením a funkcemi Smart Actions v aplikaci Logi Options+ k zefektivnění pracovních postupů a úsporu času. MX Keys S Combo for Mac: První sada produktů řady MX určená k počítačům Mac. Obsahuje klávesnici MX Keys S for Mac, myš MX Master 3S for Mac a opěrku dlaně MX Palm Rest.

První sada produktů řady MX určená k počítačům Mac. Obsahuje klávesnici MX Keys S for Mac, myš MX Master 3S for Mac a opěrku dlaně MX Palm Rest. MX Anywhere 3S for Mac: Tato kompaktní myš k počítačům Mac nabízí velmi rychlé rolování obsahu obrazovky, tiché klikání a precizní trasování v rozlišení 8K na libovolném povrchu.

Tato kompaktní myš k počítačům Mac nabízí velmi rychlé rolování obsahu obrazovky, tiché klikání a precizní trasování v rozlišení 8K na libovolném povrchu. MX Keys Mini for Mac: Vylepšená minimalistická klávesnice optimalizovaná k počítačům Mac je nyní dostupná v šedé barvě Space Gray. Skvěle zapadne do vašeho pracovního prostředí a nabízí rychlé a přesné psaní, chytré podsvícení a softwarové přizpůsobení, díky němuž budete mít každou klávesu, příkaz a klávesovou zkratku na dosah prstů.

Vylepšená minimalistická klávesnice optimalizovaná k počítačům Mac je nyní dostupná v šedé barvě Space Gray. Skvěle zapadne do vašeho pracovního prostředí a nabízí rychlé a přesné psaní, chytré podsvícení a softwarové přizpůsobení, díky němuž budete mít každou klávesu, příkaz a klávesovou zkratku na dosah prstů. Ergo Wave Keys for Mac: Naše první ergonomická klávesnice navržená k počítačům Mac má světle šedou barvu a polstrovanou opěrku dlaní. Vyvinuli jsme ji ve spolupráci s Logi Ergo Lab, zajišťuje celodenní pohodlí u pracovního stolu a je ideálním doplňkem k vertikální myši Lift for Mac.

Důraz na udržitelnost

Společnost Logitech usiluje o to, aby každá nová generace produktů měla nižší uhlíkovou stopu než ta předchozí. Uživatelé si nyní můžou svůj ekosystém Apple doplnit o zařízení Logitech, která navrhujeme v souladu se zásadami udržitelného designu (DfS). K tomu přispívá i používání alternativních materiálů, například recyklovaného plastu Next Life namísto plastu nově vyrobeného, aby se zvýšila cirkulárnost a snížila uhlíková stopa výrobků. Plastové díly novějších produktů z portfolia Logi for Mac obsahují až 78 % plastu Next Life. Uvedení těchto nových produktů na trh znamená kompletní přechod řady MX na používání vyřazených a recyklovaných plastů (PCR) a plnění závazku k udržitelnosti. Společnost Logitech navíc snížila uhlíkovou stopu svých klávesnic MX Keys S for Mac o 11 % oproti předchozí verzi, takže při výrobě 100 000 kusů vznikne o 192 t CO 2 e méně (což odpovídá asi dvaceti jízdám autem po obvodu Země)*.

Dostupnost a doporučené maloobchodní ceny

Produkty MX Keys S for Mac (2 999 Kč), MX Keys S Combo for Mac (5 499 Kč), MX Anywhere 3S for Mac (2 399 Kč), MX Keys Mini for Mac (2 799 Kč) se začínají prodávat od května.