Tyto skvělé aplikace pro iPhone a Mac, které dnes výjimečně stáhnete zdarma (29. 5. 2024)

Countdown with Emoji je minimalistická aplikace pro odpočítávání, která používá emotikony pro zobrazení událostí. Události můžete importovat z Kalendáře nebo je přidávat ručně. Vyberte si požadované emoji a nechte odpočítávání začít. Aplikace podporuje tmavý režim, iPhone, Apple Watch, iPad a synchronizaci s iCloudem.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Video Stabilizer

Aplikace Video Stabilizer dělá přesně to, co její název napovídá – stabilizuje vaše videa. Při běhu, turistice nebo jízdě na kole je téměř nemožné nahrát čisté video, ale tato aplikace to mění. Stačí, aby aplikace analyzovala a stabilizovala vaše video snímek po snímku. Tím se vaše video ustálí a pokaždé dosáhnete perfektních výsledků. Je také skvělá pro všechny, kdo mají roztřesené nebo nejisté ruce.

Původní cena: 4,99$

Aplikaci Video Stabilizer stáhnete zde.