Trefa do černého? Nový iPad Pro s OLED bude dle Applu hitem!

Na nové iPady Pro čekal sice svět poměrně dlouho, když je však Apple ukázal, své fanoušky jimi doslova ohromil. Perfektní OLED displej v kombinaci s extrémně úzkým tělem zařízení, brutálním výkonem a řadou dalších vychytávek totiž rozhodně stojí za to. A to dokonce tak, že Apple nyní navyšuje výrobu OLED displejů, aby měl pro letošek těchto iPadů pro uživatele dostatek.

Přestože ještě na začátku května analytici neočekávali od nových iPadů Pro velké prodeje a předpovídali jim zhruba 4,5 až 5 milionu prodaných kusů, poté, co viděli první reakce uživatelů na novinky své prognózy výrazně navýšili. Asijský portál DigiTimes pak nyní přišel de facto s potvrzením toho, že by měly nové iPady Pro s OLED displeji zažívat nebývalý úspěch, jelikož měl Apple navýšit výrobu displejů na více než 9 milionů kusů a to prosím pro letošní rok. Zdá se tedy, že minimálně prvotní poptávka po novinkách předčila očekávání a Apple přesvědčila o tom, že má smysl výrobu iPadů Pro posílit. Že je o nové iPady Pro zájem ostatně naznačil i samotný Apple Online Store, který hlásil jen pár hodin po startu prodejů u některých konfigurací „Vyprodáno“. Na poli s jablečnými tablety se tedy zřejmě blýská na lepší časy.