Tohle vás zabije! Mrkněte, jak by vypadala legendární Mafia se slovenským dabingem

Jen stěží bychom mezi tuzemskými fanoušky videoher hledali někoho, kdo nikdy neslyšel či nehrál legendární hru Mafia z dílny Dana Vávry. Ta se zapsala do srdcí mnoha z nás nejen velmi poutavým příběhem, na svou dobu skvělou grafikou a parádní hratelností, ale taktéž ikonickým dabingem, ze kterého si mnozí z nás stále pamatují spousty hlášek ať už z úst Toma, Paulieho, Sama či Dona Salieriho. Dokážete si však představit, jaké by to bylo, kdyby hlavní hrdinové této hry nemluvili česky, ale slovensky? Pokud ne, následující video vám tuto otázku zodpoví. Díky umělé inteligenci se totiž slovenský dabing podařil vytvořit a je vskutku skvělý. No, posuďte sami.