Další čipová revoluce u iPhonů a dalších Apple produktů je na spadnutí!

Jestli konkurence v něčem Applu dlouhé roky absolutně nestačí, pak jsou to jeho čipy pro iPhony, iPady či Macy. Ať už se bavíme o čipech řady A určených pro iPhony a základní iPady, či počítačovo-tabletových čipech řady M z rodiny Apple Silicon, v obou případech se jedná o neuvěřitelně výkonná řešení s minimální energetickou náročností. Appke však neusíná na vavřínech a zřejmě již pro příští rok chystá další čipovou revoluci.

V současnosti jsou čipy Applu vyráběny 3nm technologií, která je v současnosti tím nejmodernějším, co lze na výrobním poli čipů získat a to jak z hlediska výkonu, tak i energetické náročnosti. Dvorní dodavatel Applu, čipový gigant TSMC, však intenzivně pracuje na pokročilejší výrobní metodě a jak nyní potvrdil, je na vynikající cestě. Konkrétně jeho viceprezident pro vývoj výrobních procesů Zhang Xiaogang v jednom z rozhovorů prozradil, že vývoj 2nm výrobního procesu, který přinese navýšení výkonu a snížení energetické náročnosti pokračuje naprosto hladce a že spuštění hromadné výroby 2nm čipů je stále v plánu na rok 2025.

A právě to hraje Applu extrémním způsobem do karet. Nedávno totiž měli jeho přední představitelé jednat přímo s vedením TSMC ohledně budoucí spolupráce, přičemž jedním z hlavních důvodů schůzky bylo zajištění si maximální výrobní kapacity chystaných 2nm čipů pro nadcházející rok. Pokud se tedy TSMC podaří vše dotáhnout ke zdárnému konci, což tak nyní vypadá, již v roce 2025 bychom se měli v iPhonech a Macích dočkat 2nm čipů, které jejich výkon navýší podle prvních odhadů zhruba o 20 % s tím, že energetická náročnost by mohla klesnout klidně i o třetinu (mezigeneračně), což by mělo pozitivní vliv na výdrž baterie.