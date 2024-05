4 užitečné widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které stojí za vyzkoušení

Music Plus

Music Plus je hudební přehrávač třetí strany, který vznikl z touhy po jednoduchosti a lepším uživatelském zážitku. Aplikace nabízí neustále se rozšiřující funkce a chce se stát vaším nepostradatelným společníkem pro poslech hudby. S Music Plus máte na výběr hned několik způsobů, jak rychle přidat skladby do své knihovny – přímo v aplikaci nebo pomocí widgetů. To ocení zejména milovníci rádia, kteří si nechtějí nechat ujít žádnou pecku. Uživatelé iOS 16 navíc mohou využít widget na uzamčené obrazovce pro přidávání skladeb jediným klepnutím.

Aplikaci Music Plus stáhnete zde.