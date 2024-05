WD představil 2,5″ pevné disky s nejvyšší kapacitou na světě a rozšiřuje tak své nejoblíbenější portfolio přenosných disků

S prudkým nárůstem digitálního obsahu potřebují lidé větší a robustnější řešení, která jim pomohou k obsahu přistupovat a uchovávat jej. Společnost Western Digital nyní zvyšuje kapacitu přenosných pevných disků napříč svými produktovými řadami WD®, WD_BLACK™ a SanDisk® Professional. Tyto externí přenosné disky se nyní mohou pochlubit nejvyšší úložnou kapacitou v 2,5″ formátu pevného disku na světě. Řada přenosných pevných disků WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive a SanDisk Professional G-DRIVE® ArmorATD™ budou nyní k dispozici v kapacitách 6 TB*.

„Rozšíření našeho portfolia o první 2,5“ pevný disk s kapacitou 6 TB* na světě je neuvěřitelný technologický úspěch, který nám umožňuje nadále posouvat hranice možností,“ řekl Nitin Kachhwaha, ředitel produktového managementu společnosti Western Digital. „Nabídka až 6 TB* v tak malém provedení a dostupné ceně poskytuje všem uživatelům, od studentů, hráčů, profesionálních kameramanů a dalších, novou flexibilitu při vytváření a uchovávání ještě většího množství jejich důležitého obsahu na jednom přenosném disku.“

Nová, rekordní kapacita 6 TB* je nyní k dispozici napříč předními značkami společnosti Western Digital a nabízí robustnější, účelové řešení pro spotřebitele, hráče i profesionály:

Produkty Western Digital lze zakoupit zde

Zálohujte s důvěrou svou další cestu s WD

Díky kapacitě až 6 TB*, která je nyní k dispozici pro řadu pevných disků WD My Passport, mohou dobrodruzi na svých cestách ukládat více dat bez námahy a s klidem zálohovat své digitální vzpomínky. Disk My Passport Ultra™ je důvěryhodné přenosné úložné řešení, které je vybaveno technologií USB-C™ a moderním kovovým designem. Je připraven k použití ihned po vybalení z krabice a vyznačuje se praktickým, tenkým provedením, které se snadno přenáší. Jeho ochrana heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním AES pomáhá udržet cenný obsah v bezpečí. Pevné disky My Passport jsou k dispozici v různých barvách, které se hodí ke každému stylu.

6TB* WD My Passport Ultra a 6TB* WD My Passport Ultra pro Mac se prodávají za doporučenou maloobchodní cenu 5 509 Kč respektive 5 634 Kč. 6TB* WD My Passport a WD My Passport for Mac se prodávají za doporučenou maloobchodní cenu 5 056 Kč respektive 5 157 Kč. 6TB* WD My Passport, Works with USB-C se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 5 056 Kč. Všechny produkty jsou již nyní k dostání u vybraných prodejců Western Digital, v e-shopech a v obchodě Western Digital Store.

Zvyšte svoji konkurenceschopnosti s WD_BLACK při hraní her

Herní disk WD_BLACK P10 umožňuje hráčům vybavit herní konzoli nebo počítač nástroji pro zvýšení výkonu, aby udrželi krok s tempem dnešních komplexních AAA titulů. Díky kapacitě 6 TB*, která je nyní k dispozici a která umožňuje uložit až 150 her1, je disk určen pro hráče, kteří chtějí vylepšit úložiště své konzole nebo počítače a užívat si hraní, aniž by museli dělat kompromisy mezi tím, které hry odstranit a které neaktualizovat, aby uvolnili místo novým titulům.

Herní disk WD_BLACK P10 s kapacitou 6 TB* se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 5 308 Kč. Disk je již nyní k dostání u vybraných prodejců Western Digital, v e-shopech a v obchodě Western Digital Store.

Získejte dokonalý záběr se SanDisk Professional

S diskem SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD získají uživatelé externí disk do každého terénu s odolností proti nárazům, dešti, prachu a rozdrcení podle normy IP542, který pomáhá chránit cenné záběry od pobytu v přírodě až po návrat do studia. 6TB* SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD představuje spolehlivý a přenosný způsob zálohování fotografií, videozáznamů a souborů, ať už vás dobrodružství zavede kamkoli.

6TB* SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 7 305 Kč. Disk bude k dispozici do konce tohoto měsíce u vybraných prodejců Western Digital, e-shopů a v obchodě Western Digital Store.