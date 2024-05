Detail, který uchvátí: Apple prozradil tajemství digitálního stínu Apple Pencil

Klíčoví designéři společnosti Apple v nedávném raritním rozhovoru odhalili, proč nové Apple Pencil propůjčili také digitální stín a proč se jedná o součást celkového cíle, ke kterému směřují s iPadem Pro.

Když společnost Apple uvedla na trh nejnovější iPad Pro s procesorem M4, představila také novou a uživateli velmi dobře přijatou Apple Pencil Pro. Co ale neudělal, bylo upozornění na designový prvek, který uživatelé s velkým překvapením a potěšením objevili. Pokud uživatel iPadu Pro píše na zařízení ručně, zdá se, že Apple Pencil Pro vrhá stín, který vypadá jako plnicí pero. A naopak pokud uživatel maluje, stín je jako štětec. Tohle je něco, co by udělal jen Apple kvůli své posedlosti detailem.

Nyní však Steve Lemay z Applu, zodpovědný za interakci člověk–stroj, říká, že cílem nebylo zdaleka jen to, „aby to vypadalo dobře“. „V minulosti jsme se museli spoléhat na vaši vlastní paměť, co se týče toho, jaký nástroj jsme si vybrali,“ řekl Lemay francouzskému technologickému webu Numerama. Lemay také uvedl, že přidání haptické zpětné vazby do nového Pencilu bylo jednou z nejtěžších věcí – vyžadovalo to od studia Apple Design Studio přehodnocení celé architektury Apple Pencil.

Ztenčení iPadu Pro bylo podle designérů také obtížné, nicméně jedna z designérek z odpovědného týmu, Molly Anderson, to označila za prioritu číslo jedna pro toto zařízení. „Přenosnost je srdcem zážitku z iPadu,“ uvedla. „V roce 2010 byl naším designovým záměrem s prvním iPadem vytvořit list magického skla, list digitálního papíru, a tomuto původnímu nápadu jsme nikdy nebyli tak blízko.“ Uvedla také, že Andersonová také říká, že cesta k této podobě vedla přes iteraci mnoha různých návrhů – a to ve vzájemné spolupráci. „Naším zvykem je setkávat se s lidmi v ateliéru,“ řekla.