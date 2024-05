Audio Radar je vychytávka, kterou budou milovat nejen hráči s postižením sluchu, ale všichni kdo chtějí výhodu!

V posledních letech je pro hraní her, zejména těch kompetitivních, důležité mít kromě kvalitní konzole nebo počítače také kvalitní sluchátka. Vývojáři dbají na to, aby se zvuk stával nedílnou součástí herního zážitku a pokud hrajete například Call of Duty bez sluchátek, bude váš výkon v multiplayeru nebo Warzone poloviční. Právě zvuk totiž pomáhá hráčům orientovat se na bojišti a zjistit, odkud se blíží nepřátelé, kde se střílí nebo odkud přijíždí nějaké to obrněné vozidlo.

Existují však hráči, kteří mají problémy se sluchem nebo nemohou mít z nějakého důvodu sluchátka ani 7.1 ozvučení místnosti, ve které hrají. Nejen pro ně je tu vychytávka s názvem Audio Radar, která dokáže bez použití jakéhokoli softwaru v konzoli nebo počítači pouze pomocí napojení na zvukový výstup převést zvuk na zobrazení pomocí šesti LED pásků, jenž si nalepíte na televizor nebo monitor. Tyto pásky pak vizuálně ukazují, odkud přichází zvuk.

Zvuk, který se zobrazí, by měl být pouze ten zvuk, který hráč ve hře skutečně slyší a nemělo by tak hrozit žádné cheatování. I tak se však z mého pohledu jedná o značnou pomůcku toho, jak hrát lépe než ostatní a to i v případě, kdy jste zcela zdravý hráč. Často je totiž i při použití těch nejlepších sluchátek problém identifikovat, kde se hráči pohybují na mapě. Audio Radar vám však dokáže ukázat naprosto přesně, kde číhá nebezpečí. Pokud tedy trpíte nějakým postižením nebo chcete získat nějakou tu výhodu oproti ostatním, stačí investovat téměř 10 tisíc korun do této vychytávky, která bude dostupná od 15. 6. 2024.