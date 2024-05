5 zábavných věcí, které umí Google a vy jste o nich dost možná neměli ani ponětí!

Ocitli jste se v situaci, kdy byste si rádi zahráli nějakou zábavnou deskovou hru, ale nemáte po ruce kostku? Nevadí – Google vás nenechá ve štychu. Stačí do vyhledávacího pole v Google vyhledávači zadat výraz „roll a dice“ a Google vám umožní donekonečna házet virtuální hrací kostkou.

Není nic příjemného, když se ocitnete v situaci, kdy je potřeba o něčem rozhodnout, nevíte kudy kam a po ruce nemáte minci pro finální rozhodnutí. Naštěstí vám Google nabízí elegantní řešení v podobě virtuálního hodu mincí – stačí je do Googlu zadat výraz „Flip a Coin“ a Google hodí mincí za vás. Tato jednoduchá, ale užitečná funkce Google vám pomůže s drobnými i důležitějšími rozhodnutími, ať už si vybíráte mezi pizzou a těstovinami, nebo se snažíte určit, kdo začne hru.

Potřebujete si odměřit čas při cvičení, vaření, nebo jen tak pro zábavu? Google vám nabízí hned dva praktické nástroje v jednom – stopky a časovač. Stačí do vyhledávacího řádku v Google zadat „set timer for…“ (nastavit časovač na…) a požadovanou délku v minutách a sekundách. Vyhledávač vám pak v horní části obrazovky zobrazí přehledný časovač, který si lze pro větší přehlednost roztáhnout i na celou šířku displeje. Kromě časovače se v záložce vedle něj nachází i stopky (Stopwatch), které využijete pro přesné měření uplynulého času. S Googlem tak máte stopky a časovač vždy po ruce, ať už pracujete, odpočíváte, nebo se jen tak bavíte.

Zpátky do dnů

Vzpomínáte si, jak vypadal Google v roce 1998? Můžete si to snadno opět připomenout. Stačí do vyhledávacího řádku zadat výraz „Google in 1998“ a kliknout na první odkaz, který se vám zobrazí. Pak si můžete libovolně procházet Google v podobě, jakou měl v roce 1998.