X se chystá částečně okopírovat Instagram!

Od chvíle, co Elon Musk koupil X, tedy dřívější Twitter, se na této sociální síti odehrála celá řada zajímavých změn a jak se zdá, ty stále nekončí. Uživatelé X si totiž začali všímat toho, že z veřejných profilů mizí záložka To se mi líbí, která odhalovala, jaké věci majitelé těchto profilů „olajkovali“, přičemž skryto má být na některých účtech i množství „lajků“. Do jisté míry se tedy jedná o kopírování Instagramu, který podobné možnosti zavedl již před několika lety. A jak nyní jeden ze senior vývojářů X potvrdil, jedná se o záměr, nikoliv chybu.

Podle dostupných informací chce X skrýváním „lajků“ jak skrze ukazatel počtu, tak záložku bojovat proti nenávistnému chování, které mohou právě „lajky“ podněcovat. „Mnozí lidé se například bojí lajkovat obsah kvůli tomu, aby se jim za to nepomstili trollové, nepoškodili si svou pověst a tak podobně,“ vysvětlil senior vývojář X na stejnojmenné sociální síti. X se tedy vydává ve šlépějích Instagramu nejen provedením, ale taktéž myšlenkou. Vždyť i Instagram před lety oznamoval skrytí „lajků“ tak, že se jedná z jeho strany o další prvek ochrany uživatelů a snahu o zlepšení jejich duševního zdraví. Pokud tedy používáte X i vy, v budoucnu si budete moci lajkovat, co vás jen napadne s tím, že se nikdo nedozví, že to bylo právě od vás.