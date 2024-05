Tyto aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně získáte zdarma (24. 5. 2024)

Aplikace Cat Calendar With Widgets umožňuje zaznamenávat důležité události nekomplikovaným způsobem. Pomocí jedinečné funkce odpočítávání můžete odpočítávat čas do zajímavých nebo důležitých dat. Kočky s vámi budou sledovat čas, aby byl každý den o něco jasnější.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jste sběratel karet a neustále bojujete s tím, kam je všechny uložit? S aplikací Card Collector pro iPhone už nemusíte nosit s sebou objemné pořadače. Jednoduše si stáhněte aplikaci a mějte svou kompletní sbírku na dosah ruky, ať jste kdekoliv. Díky funkci ocenění karet v aplikaci Card Collector stačí pár sekund a budete vědět, na kolik se vaše sbírka nebo jednotlivé karty cenově vyšplhají. Aplikace nabízí řadu možností filtrování a hledání karet. Můžete třídit podle značky karet, sportu, týmu, roku vydání nebo jména hráče. Díky tomu snadno najdete přesně to, co hledáte.

My Books Read

Jste vášnivý čtenář, ale máte problém si pamatovat všechny knihy, které jste už přečetli? S aplikací My Books Read pro iPhone a iPad už nebude problém mít přehled o vaší knihovně. Přidávání knih je snadné a rychlé. Stačí naskenovat čárový kód knihy pomocí integrované čtečky a aplikace automaticky vyplní většinu informací, včetně obálky knihy. Aplikace My Books Read vám také pomůže najít a sdílet knihy s přáteli a rodinou. U každé knihy můžete klepnout na tlačítko sdílení a okamžitě ji poslat přes SMS, e-mail, Facebook, Twitter nebo jakoukoliv jinou aplikaci pro sdílení, kterou na svém zařízení máte. Hledáte-li knihu z nějaké série, ale nejste si jistí, které díly jste už četli? My Books Read vám opět pomůže. Můžete si knihy seřadit podle autora, žánru, série nebo data přečtení a snadno zjistit, které knihy z dané série už máte za sebou. Aplikace umožňuje také seskupovat knihy podle autora, žánru, roku vydání, hodnocení a série. Můžete si tak vytvořit vlastní přehledné kategorie a snadno najít knihu, na kterou máte chuť.

Původní cena: 0,99$

