Skvělý simulátor farmaření Farming Simulator 22 je nyní ke stažení zdarma!

Nemáte na nadcházející víkend, popřípadě dalších pár dní zatím žádné plány? Jste-li vyznavači videoher a zároveň máte-li vztah k farmaření, už si ani žádné plány nehledejte. Epic Games Store totiž rozdává zcela zdarma parádní hru Farming Simulator 22, ve které se můžete vtělit do kůže majitele farmy a obhospodařovat svou usedlost.

Farming Simulator 22 je další z dilů populární série simulátorů farmaření vyvinutý studiem Giants Software. Hráči se mohou těšit na rozmanité prostředí tří různých map, kde mohou pěstovat plodiny, chovat zvířata a spravovat svou farmu. Novinkou v této verzi je přidání sezónního cyklu, který ovlivňuje růst plodin a zemědělské práce. Hra také přináší rozšířené možnosti multiplayeru, což umožňuje hráčům spolupracovat na farmách s přáteli. Grafika a fyzika byly vylepšeny, což zvyšuje realističnost a ponoření do herního světa. Farming Simulator 22 obsahuje více než 400 autentických strojů a nástrojů od více než 100 skutečných značek. Kromě tradičních plodin jako jsou pšenice a kukuřice, hráči mohou nyní pěstovat také vinnou révu a olivy. Hra podporuje modifikace, což hráčům umožňuje přizpůsobit si herní zážitek podle svých představ. Ekonomický systém byl rovněž zlepšen, což přináší více strategií pro maximalizaci zisků. Farming Simulator 22 je komplexní a pohlcující simulátor, který osloví jak nové hráče, tak i zkušené fanoušky série.

Pokud vás tedy virtuální farmaření ve Farming Simulator 22 láká, neváhejte a hru si zajistěte. Na Epic Games Store bude k dispozici do příštího čtvrtku 30. května, konkrétněji pak do 17:00. Jakmile si hru do své knihovny přidáte, zůstane vám v ní navždy a to i v případě, že se ji hned nerozhodnete instalovat. Jen počítejte s tím, že je pouze pro PC.

Farming Simulator 22 zdarma stáhnete zde