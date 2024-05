Na iStores nyní seženete AirPods v příjemných slevách

Komerční sdělení: Když představil Apple v roce 2016 po boku iPhonů 7 první generaci sluchátek AirPods, mnozí se jim smáli. To proto, že se jednalo na tu dobu o velmi drahý kus audiopříslušenství, který se navíc vizuálně nelíbil každému. Netrvalo však dlouho a z AirPods se stál naprostý fenomén, se kterým se lze setkat takřka na každém rohu. Lidé tato sluchátka totiž naprosto milují a to jak díky jejich perfektní spolupráci s Apple produkty, tak i designu, kvalitnímu zvuku a celkově možnostem, které nabízí. Cena je sice i nadále určitým háčkem, avšak čas od času lze narazit na akci, díky které se dá k AirPods dostat podstatně levněji. A to se děje i nyní.

iStores nyní zlevnil všechny modely AirPods ve své nabídce. LEvnější jsou tedy jak základní AirPods 2. generace, tak i AirPods 3. generace s MagSafe či Lightning nabíjecím pouzdrem, AirPods Pro 2 s USB-C pouzdrem a samozřejmě i AirPods Max. Máte-li tedy na nějaké ty AirPody zálusk, nyní je ideální chvíle ke koupi. AirPods 2 a 3 cílí zejména na méně náročné uživatele, kteří potřebují fajn sluchátka pro poslechu hudby či volání. Řada Pro pak potěší díky své konstrukci, funkcím a kvalitnímu zvuku všechny, kdo si potrpí na opravdu líbivý zvuk možné doplnit o aktivní potlačení okolního hluku, všechny náročnější uživatele. Fanoušci náhlavních sluchátek zase nesmí přehlédnout AirPods Max, které díky své konstrukci perfektně padnou na hlavu, obklopí uši a následně je „naplní“ parádním zvukem. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat – tím spíš, když si na své přijde každý.