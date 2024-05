Jaký darovat svému dítěti iPhone?

Komerční sdělení: V dnešní době už vlastní často mobil i mladší děti. Rodiče by však měly zacházet s technologiemi opatrně a využívat např. dětských zámků apod.. Jestliže si myslíte, že už je vaše dítě dost staré na to, aby mobil vlastnilo, můžete sáhnout také po iPhonu. Není však třeba mu hned koupit nejnovější model telefonu. Pojďme se na možnosti podívat společně!

Jak dítěti podarovat iPhone?

Menší děti nadchnou plyšáci, rainbow high panenky nebo letadla. Ty starší však už většinou žádají více. Řešením může být i oblíbený iPhone. Pokud jste přesvědčeni, že si vaše dítě zaslouží iPhone nový nebo zánovní, obraťte se na ověřené prodejce mobilních telefonů. Možná však dětem bude stačit i váš starý iPhone. Další možností je koupě tzv. revitalizovaných iPhonů. Ty prošly kontrolou a reinstalací. Jako první mobil jsou tak pro dítě často úplně dostačující. Děti jistě ocení iPhone 11 Pro nebo iPhone 12 Pro, které nabízejí výkonný hardware a také kvalitní fotoaparát za přijatelnou cenu. Pokud chcete dítěti dopřát to nejlepší z nejlepšího, můžete sáhnout po modelu iPhone 15 Pro Max. Tady je to sázka na jistotu.

Jak dítěti aktivovat nový iPhone?

Máte-li v ruce iPhone, můžete jej pro děti speciálně přednastavit podle své libosti. V rámci tzv. rodinného sdílení může totiž rodič za pomoci funkce Rychlý start dítěti ze svého telefonu nastavit rodičovský dohled. Dítěti je jen potřeba vytvořit Apple ID a to pak musí být přidáno do skupiny rodinného sdílení. Pro děti mladší 13 let je třeba nejprve vytvořit nový dětský účet a pak teprve vytvoříte Apple ID. Nastavení iPhonu však jde i bez tlačítka Rychlý start. Musíte jen zvolit položku: Nastavit bez druhého zařízení. Pak už jen budete postupovat po zapnutí iPhonu podle pokynů, které se vám objeví na displeji telefonu. IPhone pro děti pak můžete aktivovat i v sekci Nastavení, kde lze dítě přihlásit i za pomoci vaší emailové adresy, hesla nebo mobilního čísla. Stačí pak už jen klepnout na položku: Přihlásit dítě z mé rodiny a nastavení opět dokončit podle pokynů na displeji. Vše je dokonale intuitivní a jistě tak s tím nebudete mít mnoho námahy.

Jaké užitečné funkce mohou rodiče v iPhonu svého dítěte využívat?

S iPhonem zažijí děti bezpochyby mnoho zábavy. Rodiče mohou mít však nad telefonem dítěte dohled. Využít mohou např. funkce omezení obsahu nebo omezení komunikace a klidový čas. Tyto vychytávky pomohou s tím, aby děti netrávily na mobilu příliš mnoho času. Další chytrou funkcí je Vzdálenost od obrazovky. Je totiž dokázané, že sledování obrazovky po delší dobu ze vzdálenosti bližší 30 cm, může mít neblahé následky pro dětský zrak. Pro děti, které mají méně než 13 let je pak tato funkce v nastavení rodinného sdílení zapnutá automaticky. Využít můžete u dětí i funkci Sdílení polohy. Pokud chcete dát dítěti větší volnost a pouštět ho např. samo do školy, je tato funkce velmi užitečná. Sdílení polohy pak můžete propojit s celou rodinou. Jako poslední zmíníme, že lze na IPhonu využít také funkci Požádat o koupi. Tady zase budete mít možnost schválit každý nákup z iPhonu. Dítěti můžete např. pořídit i rodinný účet Apple Cash.