Zrychlete své psaní na iPhonu díky této skvělé skryté vychytávce

Věděli jste, že součástí vašeho iPhonu je také skrytý trackpad? Existence některých triků v rámci operačního systému iOS stále ještě dokáže řadu uživatelů upřímně překvapit, ačkoliv pro jiné se jedná o naprostou samozřejmost. Naše iPhony jsou už dávno více než jen prostředkem pro komunikaci – píšeme na nich často kromě krátkých zpráv také nejrůznější e-maily, poznámky, připomínky a delší texty. Právě při psaní delších textů se vám bude hodit následující trik se skrytým trackpadem.

Mohlo by vás zajímat Nejlepší klávesnice pro iPhone Návody Jiří Filip 7. 5. 2023

Navigace a editace textu na vašem iPhone může být někdy zdlouhavá, obzvlášť když se snažíte přesně umístit kurzor. Naštěstí společnost Apple integrovala do virtuální klávesnice skrytou funkci, která může tuto činnost výrazně usnadnit. Až budete příště psát něco delšího a potřebujete se vrátit a něco změnit, jednoduše dlouze stiskněte mezerník. Obrazovka klávesnice se promění na trackpad, pomocí kterého můžete ovládat kurzor. To vám umožní rychle se pohybovat v textu a s lehkostí přesunout kurzor na jakékoli požadované místo. Pojďme si nyní podrobněji popsat, jak na to.

Jak na iPhonu odhalit a používat skrytý trackpad

Pokud chcete na vašem iPhonu použít skrytý trackpad, postupujte podle následujícího návodu.

iPhone XS a starší (s 3D Touch):

V jakékoli aplikaci, kde se používá klávesnice, na ni silně zatlačte prstem.

Klávesnice se skryje a zobrazí se trackpad.

Pohybem prstu po trackpadu ovládejte kurzor.

iPhone 11 a novější (s Haptic Touch):

V jakékoli aplikaci, kde se používá klávesnice, stiskněte a podržte mezerník.

Klávesnice se skryje a zobrazí se trackpad.

Pohybem prstu po trackpadu ovládejte kurzor.

Tipy:

Pokud chcete trackpad deaktivovat, jednoduše zvedněte prst z displeje.

Trackpad je dostupný i v aplikacích třetích stran, jako jsou Zprávy, Poznámky a Safari.

S trochou praxe a znalostí těchto tipů budete moci na svém iPhonu psát mnohem rychleji a efektivněji.