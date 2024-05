Zažijte díky JBL zvuk Tomorrowlandu!

Oslavte 20. ročník Tomorrowlandu, největšího festivalu elektronické hudby na světě, a zažijte hudbu budoucnosti v povznášejícím melodickém světě plném možností, nabitém energií a atmosférou, jakou jste dosud nezažili. Letos se můžete těšit na ještě bláznivější vystoupení a tu nejlepší hudbu ze světa EDM, kterou Vám přinese více než 800 umělců z celého světa! A co víc – díky JBL můžete nyní získat dva lístky na tuto epickou akci!

Od 19. do 21. července 2024 si nedělejte žádné plány a připravte se na cestu do belgického města Boom poblíž Bruselu, kde zažijete elektronickou hudbu v té nejlepší atmosféře na festivalu Tomorrowland. JBL ve spolupráci s Tomorrowland navíc letos vytvořili vlastní stage s názvem „THE HOUSE OF FORTUNE“, na které vystoupí umělci z akademie Martina Garrixe a JBL. A nyní vám dáme možnost získat lístky, díky který si můžete tuto akci užít.

Hlavní cena zahrnuje:

Lístky na Tomorrowland pro 2 osoby v době od 19. – 21.7.2024

Glampingové ubytování v přímo na místě festivalu (Tomorrowland Dreamville)*

Jak se zapojit?

Zaregistruj se na webové stránce www.jbl.com/tomorrowland

Odpověz na otázku v příslušném formuláři: Proč se chceš zúčastnit JBL Tomorrowland?

Vítěz bude vybrán na základě originality odpovědi

Každý se do soutěže může přihlásit pouze jednou a musí splňovat minimální věk 18 let

Zaregistrovat se musíš v období od 14.5.2024 – 11.6.2024

Více informací se dozvíte zde

JBL také ve spolupráci s Tomorrowland vytvořilo speciální a limitovanou edici prémiového Bluetooth reproduktoru, JBL Xtreme 4. Ten se pyšní čistým basovým zvukem a inovativními technologiemi, jako je intuitivní propojení reproduktorů pomocí funkce Auracast, AI SoundBoost, vyměnitelnou baterií s výdrží až 30 hodin a samozřejmě nechybí krytí IP67, které zajišťuje plnou voděodolnost a prachotěsnost.

* Hlavní cena nezahrnuje dopravu na a z místa akce.