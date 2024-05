Nejen smartphony, tablety či hodinky. Xiaomi okopírovalo od Applu už i reklamu

Jistě si pamatujete nedávnou kontroverzní reklamu Applu s názvem Crush! V ní obrovský lis stlačí hudební nástroje, knihy, fotoaparáty, barvy, gramofon, televizi, glóbus atp. do iPadu. Reklama měla evokovat, že všechny tyto věci jsou vměstnány do jednoho supertenkého zařízení. Dle mnohých originální a skvěle natočená reklama se ale stala terčem kritiky. Apple tak plánované televizní sloty zrušil a vydal veřejnou omluvu. S malou nadsázkou se dá říct, že díky vlně nevole se tato reklama stala paradoxně nejznámější reklamou Applu za poslední dobu. Když bychom vám řekli, že jedna čínská technologická společnost se rozhodla reklamu okopírovat, zřejmě by jste tipli, že jde o Xiaomi. A je tomu skutečně tak. Čínský gigant se, jak se zdá, rozhodl využít publicitu této reklamy ve svůj vlastní prospěch.

Čínský výrobce chytrých telefonů – který v minulosti klonoval vše od iPadu po značkové džíny a roláky Steva Joba – nyní naklonoval reklamu Crush, ovšem s jedním zásadním rozdílem. Než se lis dotkne věcí, náhle se zastaví. Ostatně posuďte sami. Kopírování Xiaomi už ani není k smíchu, jelikož se jedná již téměř o tradici. Stačí vzpomenout na Mi Phone, Mi Pad, AirDots, kopírování webových stránek, styl Steva Jobse či známou frázi „One More Thing“. Proč vůbec Xioami tuto reklamu vydával? Jde o promo na uvedení smartphonu Xiaomi 14 Civi v Indii.